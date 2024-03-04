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Кустурица рассказал о предстоящем проекте "Преступление без наказания"
Кустурица рассказал о предстоящем проекте "Преступление без наказания" - РИА Новости, 04.03.2024
Кустурица рассказал о предстоящем проекте "Преступление без наказания"
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что если бы он экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", то сфокусировался бы на линии Понтия Пилата... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:44
2024-03-04T16:44
2024-03-04T16:44
шоубиз
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эмир кустурица
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общество
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что если бы он экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", то сфокусировался бы на линии Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. "Это один из лучших романов в мире. Если бы я работал над ним, фокус был бы на Понтии Пилате", - сказал режиссер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в рамках марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание". Кустурица рассказал о своем предстоящем проекте "Преступление без наказания", в котором он объединит сразу два произведения Федора Достоевского - "Идиот" и "Преступление и наказание". Режиссер поделился своей задумкой, согласно которой князь Мышкин мог бы убить Софью Андреевну и порассуждать на тему убийства из любви. По его словам, это может быть "социально релевантный фильм". Также в планах режиссера работа над романом Евгения Водолазкина "Лавр". Кроме того, он думает над гоголевским материалом: возможно это будет фильм по "Мертвым душам" или "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, эмир кустурица, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Шоубиз, Россия, Эмир Кустурица, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кустурица рассказал о предстоящем проекте "Преступление без наказания"
Кустурица: "Преступление без наказания" объединит 2 произведения Достоевского