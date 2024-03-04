https://ria.ru/20240304/kusturitsa-1931034865.html

Кустурица назвал роман Прилепина, который считает одним из лучших в мире

Кустурица назвал роман Прилепина, который считает одним из лучших в мире - РИА Новости, 04.03.2024

Кустурица назвал роман Прилепина, который считает одним из лучших в мире

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал роман Захара Прилепина "Обитель" одним из лучших романов в мире и отметил, что России нужно сосредоточиться на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:19

2024-03-04T15:19

2024-03-04T15:19

россия

эмир кустурица

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

захар прилепин

владимир путин

голливуд

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал роман Захара Прилепина "Обитель" одним из лучших романов в мире и отметил, что России нужно сосредоточиться на собственной культуре. "Я читаю много и могу сказать, что "Обитель" - роман Прилепина - один из самых лучших романов в мире", - заявил он на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в рамках марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание". По словам режиссера, в России хорошие условия для развития культуры. Надо делать русские фильмы, а не имитировать Голливуд, подчеркнул Кустурица. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, эмир кустурица, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, захар прилепин, владимир путин, голливуд