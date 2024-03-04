https://ria.ru/20240304/konflikt-1931075724.html

В Ингушетии три человека пострадали в перестрелке

В Ингушетии три человека пострадали в перестрелке - РИА Новости, 04.03.2024

В Ингушетии три человека пострадали в перестрелке

Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку после бытового конфликта в городе Малгобек, в результате которого три человека получили огнестрельные ранения,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:57

2024-03-04T17:57

2024-03-04T17:57

происшествия

малгобек

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НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку после бытового конфликта в городе Малгобек, в результате которого три человека получили огнестрельные ранения, сообщило региональное МВД. По данным министерства, вечером 2 марта в городе Малгобек между 18-летним и 51-летним местными жителями произошла бытовая ссора, переросшая в драку. Старший из ее участников произвел два выстрела из пистолета Макарова в автомобиль, на котором уезжал его оппонент. В ночь на 3 марта мужчина пришел уже домой к своему оппоненту и несколько раз выстрелил в него и его 55-летнего отца из пистолета. Хозяин дома в ответ произвел в нападавшего несколько выстрелов из гладкоствольного ружья, на которое у него есть разрешение. "В результате перестрелки в Малгобекскую больницу доставлены 55-летний мужчина с огнестрельными ранениями левой руки и правой ноги, его сын с ранением левой ноги и их 51-летний оппонент с огнестрельными ранениями правой стопы", - говорится в сообщении. Уточняется, что после оказания первой медицинской помощи 51-летний мужчина госпитализирован в больницу в Назрани. Он дал признательные показания и добровольно выдал пистолет Макарова. "Полиция проводит проверку по данному факту", — отмечает МВД.

https://ria.ru/20240227/dagestan-1929856963.html

малгобек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, малгобек