https://ria.ru/20240304/kiev-1930908969.html

"Надо уходить". В Киеве определили завершение конфликта

"Надо уходить". В Киеве определили завершение конфликта - РИА Новости, 04.03.2024

"Надо уходить". В Киеве определили завершение конфликта

Киевский режим и украинское общество попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к "войне до победного конца" и "миру любой ценой", такое мнение выразил РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:46

2024-03-04T04:46

2024-03-04T11:09

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киевский режим и украинское общество попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к "войне до победного конца" и "миру любой ценой", такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Понятно, что не нужно поднимать руки вверх и требовать мира любой ценой. Но что такое война до победного конца? Скажите мне, в чем этот победный конец <…>. Нужно уходить от этой ложной дилеммы", — предупредил он.По мнению политолога, ни один из этих вариантов не устраивает Украину, так как ей будет тяжело принять мирное соглашение, но и продолжение боевых действий не имеет смысла. По словам эксперта, ВСУ не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.В этой связи Карасев отметил, что киевскому режиму нужно было думать о соотношении потенциалов весной 2022 года, так как на сегодняшний день альтернативой боевым действиям является принятие гораздо более жестких условий, чем те, которые предлагала Россия во время стамбульских переговоров."Политики должны принять сложнейшее решение. Не дай бог на миллиметр ошибиться в этой ситуации и можно сбить прицел, может быть еще хуже. Мы сбили прицел при Стамбуле, и сегодня мы вынуждены заниматься дипломатией с худших позиций", — заключил эксперт.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех России на поле боя стал очевиден всем.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899437.html

https://ria.ru/20240304/most-1930904747.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины