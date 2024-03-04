https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html

Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником

Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником - РИА Новости, 04.03.2024

Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником

Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:43

2024-03-04T13:43

2024-03-04T14:56

казахстан

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ Михаила Мишустиным в Москве."Наши страны - стратегические партнеры и союзники, так было, есть и останется", - сказал Бектенов.

https://ria.ru/20240304/mishustin-1931015941.html

казахстан

россия

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казахстан, россия