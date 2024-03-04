https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником - РИА Новости, 04.03.2024
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником
Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:43
2024-03-04T13:43
2024-03-04T14:56
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ Михаила Мишустиным в Москве."Наши страны - стратегические партнеры и союзники, так было, есть и останется", - сказал Бектенов.
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казахстан, россия
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником
Бектенов: Россия и Казахстан были и остаются стратегическими союзниками