Рейтинг@Mail.ru
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 04.03.2024 (обновлено: 14:56 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником - РИА Новости, 04.03.2024
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником
Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:43
2024-03-04T14:56
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931018042_0:257:2748:1803_1920x0_80_0_0_fa2cf3fcb60ae8c052ccd68ec730f96d.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ Михаила Мишустиным в Москве."Наши страны - стратегические партнеры и союзники, так было, есть и останется", - сказал Бектенов.
https://ria.ru/20240304/mishustin-1931015941.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931018042_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_bece4a2012848f2ebeb9b7a3a57fef56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия
Казахстан, Россия
Премьер Казахстана назвал Россию стратегическим союзником

Бектенов: Россия и Казахстан были и остаются стратегическими союзниками

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан были и останутся стратегическими партнерами и союзниками, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на переговорах с премьером РФ Михаила Мишустиным в Москве.
«
"Наши страны - стратегические партнеры и союзники, так было, есть и останется", - сказал Бектенов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Мишустин назвал приоритетную задачу правительств России и Казахстана
14:15
 
КазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала