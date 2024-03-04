https://ria.ru/20240304/ivanovo-1931070668.html

Аналог наземного метро появится в Иванове

Аналог наземного метро появится в Иванове - РИА Новости, 04.03.2024

Аналог наземного метро появится в Иванове

В черте города Иваново построят шесть новых железнодорожных платформ, чтобы пассажиры на "Орланах" быстро и комфортно могли перемещаться между отдаленными... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:38

2024-03-04T17:38

2024-03-04T17:38

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

олег белозеров

ржд

общественный транспорт

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В черте города Иваново построят шесть новых железнодорожных платформ, чтобы пассажиры на "Орланах" быстро и комфортно могли перемещаться между отдаленными микрорайонами; таким образом, с учетом имеющихся станций в областном центре появится аналог наземного метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Сейчас существует шесть станций: Иваново, Иваново-Сортировочное, Горино, Кохма, Строкино, Текстильный. Дополнительные шесть платформ позволят улучшить транспортную доступность для более ста тысяч человек, проживающих в районе этих платформ", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что уже в 2024 году построят железнодорожные станции "Красная Талка", Богородское, Пустошь Бор. Затем – Подвязновский, Отрадное и Курьяново. Проект будет реализован совместно с Российскими железными дорогами. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что новое решение в сфере организации пассажирских перевозок значительно улучшит транспортную доступность жителей. "Шесть платформ мы намерены построить с тем, чтобы пассажирам из одного конца города в другой было удобно добраться, в том числе на железнодорожном транспорте. У нас в черте города в совокупности будет 12 станций. То есть, речь может идти о том, что мы фактически построим наземное метро в городе Иваново", - процитировали в пресс-службе Воскресенского. В пресс-службе добавили, что по итогам реализации проекта годовой рост пассажиропотока увеличится на 279 тысяч пассажиров, это 23% относительно текущего пассажиропотока. Также специалисты прогнозируют снижение нагрузки на автомобильные дороги и общественный транспорт. Создание аналога наземного метро – один из проектов развития сети пригородного железнодорожного сообщения, соответствующие договоренности достигнуты между губернатором Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым. 30 июля 2020 года железнодорожники запустили рельсовые автобусы РА-3 по маршруту Иваново – Кинешма. В мае 2021-го заработала новая сеть пригородного сообщения, подвижной состав полностью заменен на комфортные "Орланы". Проект реализован без дополнительных инвестиций и в 2022 году признан лучшим в России решением в области пассажирского транспорта.

https://ria.ru/20240110/passazhiropotok-1920568126.html

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иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, олег белозеров, ржд, общественный транспорт