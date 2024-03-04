https://ria.ru/20240304/istrebiteli-1930901946.html

СМИ: США хотят ввести в строй минимум тысячу истребителей, управляемых ИИ

СМИ: США хотят ввести в строй минимум тысячу истребителей, управляемых ИИ - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: США хотят ввести в строй минимум тысячу истребителей, управляемых ИИ

Военно-воздушные силы США хотят ввести в строй как минимум одну тысячу беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет, которые... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T01:07

2024-03-04T01:07

2024-03-04T01:07

сша

lockheed martin

министерство обороны сша

f-35

b-21 (стратегический бомбардировщик)

northrop grumman

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы США хотят ввести в строй как минимум одну тысячу беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет, которые смогут действовать автономно благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Wall Street Journal. "ВВС хотят (получить – ред.) по меньшей мере одну тысячу мини-истребителей, которые сейчас находятся в разработке, включая сотни в течение пяти лет", - пишет газета. Отмечается, что такие беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, таких как истребители F-35 или бомбардировщики B-21. Они также будут способны нести собственное вооружение для нападения на другие самолеты и наземные цели, а также будут использоваться в качестве разведчиков и "коммуникационных хабов". Как подчёркивает издание, "технологию, которая позволяла пилотировать самолеты с земли, заменяет программное обеспечение, позволяющее самолетам летать автономно и адаптироваться к меняющимся условиям в бою". Бюджет программы разработки беспилотных истребителей, по данным газеты, составляет 6 миллиардов долларов, при этом свои прототипы разрабатывают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. К лету Пентагон планирует выбрать две из этих компаний для своих контрактов. Газета указывает, что на разработку беспилотных истребителей США подталкивает резкий рост стоимости существующих самолетов, а также прогресс в разработке самолетного программного обеспечения. Подчеркивается, что парк самолетов ВВС США в настоящее время является самым малочисленным и устаревшим с момента выделения ВВС в качестве отдельного вида вооруженных сил в 1947 году.

https://ria.ru/20240217/bpla-1927975227.html

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

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сша

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сша, lockheed martin , министерство обороны сша, f-35, b-21 (стратегический бомбардировщик), northrop grumman, в мире