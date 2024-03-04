СМИ: США хотят ввести в строй минимум тысячу истребителей, управляемых ИИ
WSJ: ВВС США хотят ввести в строй минимум тысячу беспилотных истребителей с ИИ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы США хотят ввести в строй как минимум одну тысячу беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет, которые смогут действовать автономно благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Wall Street Journal.
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"ВВС хотят (получить – ред.) по меньшей мере одну тысячу мини-истребителей, которые сейчас находятся в разработке, включая сотни в течение пяти лет", - пишет газета.
Отмечается, что такие беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, таких как истребители F-35 или бомбардировщики B-21. Они также будут способны нести собственное вооружение для нападения на другие самолеты и наземные цели, а также будут использоваться в качестве разведчиков и "коммуникационных хабов".
Как подчёркивает издание, "технологию, которая позволяла пилотировать самолеты с земли, заменяет программное обеспечение, позволяющее самолетам летать автономно и адаптироваться к меняющимся условиям в бою".
Бюджет программы разработки беспилотных истребителей, по данным газеты, составляет 6 миллиардов долларов, при этом свои прототипы разрабатывают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. К лету Пентагон планирует выбрать две из этих компаний для своих контрактов.
Газета указывает, что на разработку беспилотных истребителей США подталкивает резкий рост стоимости существующих самолетов, а также прогресс в разработке самолетного программного обеспечения. Подчеркивается, что парк самолетов ВВС США в настоящее время является самым малочисленным и устаревшим с момента выделения ВВС в качестве отдельного вида вооруженных сил в 1947 году.