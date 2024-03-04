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В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами - РИА Новости, 04.03.2024
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17:26 04.03.2024 (обновлено: 17:27 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ispaniya-1931068593.html
В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами
В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами - РИА Новости, 04.03.2024
В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами
Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации, говорится в распространенном в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:26
2024-03-04T17:27
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МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную группу, базировавшуюся в городе Бадахос и занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Две жертвы были освобождены, а три человека задержаны, двое из них заключены под стражу", - говорится в заявлении. Согласно полиции, им были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции, участии в преступной группе и незаконном хранении оружия. Полицейское расследование началось благодаря заявлению двух женщин, которые сообщили, что стали жертвами этой преступной организации. В результате многочисленных расследований агенты правоохранительных органов установили существование преступной сети испанского и южноамериканского происхождения, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин, находящихся в уязвимом положении, в основном из Колумбии. Кроме того, сообщается, что главарь группы направлял значительную часть прибыли, полученной от эксплуатации женщин, на покупку криптовалютных майнеров, с помощью которых существенно увеличивал свои доходы.
https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html
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в мире, испания, колумбия
В мире, Испания, Колумбия
В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами

Полиция Испании ликвидировала группу, занимавшуюся торговлей женщинами

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную группу, базировавшуюся в городе Бадахос и занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Две жертвы были освобождены, а три человека задержаны, двое из них заключены под стражу", - говорится в заявлении.
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Согласно полиции, им были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции, участии в преступной группе и незаконном хранении оружия.
Полицейское расследование началось благодаря заявлению двух женщин, которые сообщили, что стали жертвами этой преступной организации. В результате многочисленных расследований агенты правоохранительных органов установили существование преступной сети испанского и южноамериканского происхождения, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин, находящихся в уязвимом положении, в основном из Колумбии.
Кроме того, сообщается, что главарь группы направлял значительную часть прибыли, полученной от эксплуатации женщин, на покупку криптовалютных майнеров, с помощью которых существенно увеличивал свои доходы.
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