https://ria.ru/20240304/ispaniya-1931068593.html

В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами

В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами - РИА Новости, 04.03.2024

В Испании ликвидировали преступную группу, торговавшую женщинами

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации, говорится в распространенном в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:26

2024-03-04T17:26

2024-03-04T17:27

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МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную группу, базировавшуюся в городе Бадахос и занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Две жертвы были освобождены, а три человека задержаны, двое из них заключены под стражу", - говорится в заявлении. Согласно полиции, им были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции, участии в преступной группе и незаконном хранении оружия. Полицейское расследование началось благодаря заявлению двух женщин, которые сообщили, что стали жертвами этой преступной организации. В результате многочисленных расследований агенты правоохранительных органов установили существование преступной сети испанского и южноамериканского происхождения, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин, находящихся в уязвимом положении, в основном из Колумбии. Кроме того, сообщается, что главарь группы направлял значительную часть прибыли, полученной от эксплуатации женщин, на покупку криптовалютных майнеров, с помощью которых существенно увеличивал свои доходы.

https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html

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