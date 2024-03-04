https://ria.ru/20240304/isk-1931029808.html

МИД прокомментировал планы Запада подать иск по MH17

МИД прокомментировал планы Запада подать иск по MH17 - РИА Новости, 04.03.2024

МИД прокомментировал планы Запада подать иск по MH17

Планы Гааги подать иск к Москве для компенсации ущерба, связанного с крушением Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, - это попытки вдохнуть новую... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:00

2024-03-04T15:00

2024-03-04T15:00

в мире

россия

нидерланды

украина

александр грушко

марк рютте

николай винниченко

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Планы Гааги подать иск к Москве для компенсации ущерба, связанного с крушением Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, - это попытки вдохнуть новую юридическую жизнь в историю, где Запад провалился, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы прекрасно знаем, что по MH17 они не прекращают попыток вдохнуть новую юридическую жизнь в эту историю, где Запад полностью провалился", - сказал он журналистам. "Против России развязана гибридная война, и те, кто ее развязал, прибегают к всевозможным мерам информационного, экономического, военного давления и также юридического. Мы знаем, что есть целый ряд стран, которые мечтают найти юридические способы, которые они могли бы задействовать для того, чтобы придать какую-то степень легитимности тем, по сути, незаконным действиям, которые они предпринимают против нашей страны", - добавил он. На прошлой неделе Счетная палата Нидерландов представила отчет, в котором сообщается, что правительство страны к настоящему моменту потратило порядка 166 миллионов евро на ликвидацию последствий крушения рейса MH17 на востоке Украины. После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что данный отчет может стать основой для иска к России о компенсации. Как отмечала глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, иск с запросом о возмещении расходов может быть рассмотрен в рамках судебного разбирательства Нидерландов против России в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами

https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html

https://ria.ru/20230208/mh17-1850614494.html

https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html

https://ria.ru/20230725/sud-1886117590.html

https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html

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в мире, россия, нидерланды, украина, александр грушко, марк рютте, николай винниченко, международная организация гражданской авиации, генеральная прокуратура рф