https://ria.ru/20240304/ingushetiya-1931038498.html

В Ингушетии ищут еще одного участника бандгруппы, сообщил источник

В Ингушетии ищут еще одного участника бандгруппы, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024

В Ингушетии ищут еще одного участника бандгруппы, сообщил источник

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать еще одного участника бандгруппы из Ингушетии, шесть членов которой ликвидировали в Карабулаке,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:33

2024-03-04T15:33

2024-03-04T15:36

происшествия

малгобекский район

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НАЛЬЧИК, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать еще одного участника бандгруппы из Ингушетии, шесть членов которой ликвидировали в Карабулаке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ*и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что среди ликвидированных бандитов опознаны 34-летний главарь бандгруппы Амирхан Гуражев, 24-летний Зелимхан Цуроев и 32-летний Тагир Цуроев, которые находились в розыске, а также 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев."В федеральном розыске по-прежнему находится еще один активный участник этой бандгруппы: 36-летний Адам Оздоев, его не было квартире в Карабулаке", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Оздоев разыскивается с конца марта 2023 года после участия в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и на сотрудников полиции в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе.В сообщении регионального МВД о розыске Оздоева отмечается, что он вооружен и очень опасен. "При его участии совершено три нападения на полицейских и есть угроза совершения иных преступлений террористической направленности", - отмечает министерство. За информацию о местонахождении разыскиваемого объявлено вознаграждение.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html

малгобекский район

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происшествия, малгобекский район