https://ria.ru/20240304/ikona-1931051860.html

Во Владимире представят чудотворную икону XII века

Во Владимире представят чудотворную икону XII века - РИА Новости, 04.03.2024

Во Владимире представят чудотворную икону XII века

Чудотворную икону XII века Боголюбской Божией Матери, написанную по заказу великого князя Андрея Боголюбского, представят после реставрации 15 марта на выставке РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:27

2024-03-04T16:27

2024-03-04T16:49

религия

россия

ольга любимова

владимиро-суздальский музей-заповедник

религия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Чудотворную икону XII века Боголюбской Божией Матери, написанную по заказу великого князя Андрея Боголюбского, представят после реставрации 15 марта на выставке в музейном центре "Палаты" во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, сообщила РИА Новости пресс-служба проекта."Икона Боголюбской Божией Матери – национальное и духовное достояние нашей страны. Образ создан в переломный момент, когда Киевское княжество разрывалось множеством противоречий. Появление чудотворной иконы, написанной по заказу великого князя Андрея Боголюбского, символизировало преемственность византийских духовных и державных традиций и выражало идею объединения русских земель вокруг нового центра. Выставка проходит там, где образ и появился на свет – на Владимиро-Суздальской земле. Экспозиция дает возможность познакомиться с уникальным искусством древней иконописи, восхититься красотой образа и мастерством реставраторов", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.Как сообщила пресс-служба, на протяжении многих лет икону реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. В трех специально подготовленных залах будет представлена история многовекового бытования иконы, его реставрации, а также развитие иконографии образа, оказавшего значительное влияние на развитие отечественной художественной традиции."История иконы XII века "Богоматерь Боголюбская" неразрывно связана со всей многовековой историей Русской земли, и в особенности с периодом становления российской государственности. Это произведение домонгольской живописи отражает важнейший для древнерусской культуры период возникновения и развития своей, уникальной, самобытной художественной традиции, в основе которой была преемственность византийской культуры. С реставрацией этого чудотворного образа связана жизнь всего нашего реставрационного центра. Этот путь длиною в столетие был крайне драматичен, труден и парадоксален", - цитирует пресс-служба гендиректора Центра Грабаря Дмитрия Сергеева:По словам Сергеева, Боголюбская икона – первая в ряду тех памятников, которые были изучены, раскрыты и сохранены после революции. В 1918 году Боголюбская икона, находившаяся в руинированном состоянии, была своевременно реанимирована и возвращена к жизни."Несколько поколений реставраторов трудились над сохранением великой русской святыни. Но самая сложная и ответственная часть работы была осуществлена в новейшее время, нашими современниками – именно им Богоматерь дала возможность увидеть Ее образ, Ее чудесный лик, запечатленный много веков назад. Для меня чрезвычайно важно, что после многих лет реставрации, наблюдения и нахождения в особых условиях, эта древняя чудотворная икона может быть представлена обществу. Фактически, речь идет о ее новом обретении. Примечательно, что это происходит именно сейчас, и то, что мы становимся свидетелями такого события – само по себе является чудом", - подчеркнул Сергеев.Основатель Общества им. Михаила Абрамова Светлана Абрамова - партнер проекта- подчеркнула, что святой образ Богоматери Боголюбской предстает перед широкой общественностью "именно в эти дни, когда государство и гражданское общество направляет свои усилия на сохранение национальной культурной и духовной идентичности, традиционных ценностей, возрождение системы образования и воспитания".Выставка "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". Новое обретение". продолжит череду крупных проектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, посвященных 1000-летию первого письменного упоминания Суздаля.

https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

https://ria.ru/20240130/troitsa-1924362605.html

https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html

https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, ольга любимова, владимиро-суздальский музей-заповедник, религия