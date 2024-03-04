https://ria.ru/20240304/granitsy-1931008465.html

Стратегические границы России шире географических, заявил Медведев

Стратегические границы России шире географических, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Стратегические границы России шире географических, заявил Медведев

Со стратегическими границами РФ придется считаться всем, хотят они того или нет, Россия от этого не отступит, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:49

2024-03-04T13:49

2024-03-04T13:49

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Со стратегическими границами РФ придется считаться всем, хотят они того или нет, Россия от этого не отступит, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "С нашей позицией в отношении стратегических границ нашей страны считаться придется всем, хотят они того или нет. Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", - сказал Медведев. Он отметил, что стратегические границы стран шире, чем географические. "Если потенциал какой-либо страны в течение длительного времени возрастает, ее государственный суверенитет крепнет, расширяются ее стратегические границы, а географические потом уже могут подтянуться к ним постфактум. Так, еще со времен Ивана Грозного географическая граница России проходила по так называемой большой засечной черте, сооруженной против крымско-ногайских набегов, а стратегические рубежи не на бумаге, а фактически уже тогда включали в себя и северное Причерноморье и тот же самый Крым", - сказал Медведев. Он отметил, что на практике эти территории вошли в границы России в XVIII веке при Екатерине Великой.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024