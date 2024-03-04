Стратегические границы России шире географических, заявил Медведев
Медведев: со стратегическими границами России придется считаться всем
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Со стратегическими границами РФ придется считаться всем, хотят они того или нет, Россия от этого не отступит, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"С нашей позицией в отношении стратегических границ нашей страны считаться придется всем, хотят они того или нет. Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", - сказал Медведев.
Он отметил, что стратегические границы стран шире, чем географические. "Если потенциал какой-либо страны в течение длительного времени возрастает, ее государственный суверенитет крепнет, расширяются ее стратегические границы, а географические потом уже могут подтянуться к ним постфактум. Так, еще со времен Ивана Грозного географическая граница России проходила по так называемой большой засечной черте, сооруженной против крымско-ногайских набегов, а стратегические рубежи не на бумаге, а фактически уже тогда включали в себя и северное Причерноморье и тот же самый Крым", - сказал Медведев. Он отметил, что на практике эти территории вошли в границы России в XVIII веке при Екатерине Великой.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.