https://ria.ru/20240304/gospodderzhka-1930975385.html

Участник СВО в Амурской области развивает свое дело по господдержке

Участник СВО в Амурской области развивает свое дело по господдержке - РИА Новости, 04.03.2024

Участник СВО в Амурской области развивает свое дело по господдержке

Житель Амурской области, вернувшийся с зоны СВО, развивает свое дело в сфере грузовых перевозок благодаря господдержке, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:19

2024-03-04T12:19

2024-03-04T12:19

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амурская область

василий орлов (губернатор)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Житель Амурской области, вернувшийся с зоны СВО, развивает свое дело в сфере грузовых перевозок благодаря господдержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мужчина купил российский автомобиль повышенной грузоподъемности. Деньги на это приобретение ему предоставил Центр кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) области, который работает в регионе по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". В этой сфере предпринимательства мужчина работал до того, как отправился в зону СВО. После возвращения он вновь открыл ИП, получил поддержку и продолжил заниматься этой деятельностью. Объемы перевозимых грузов начали расти, и предыдущий автомобиль быстро перестал удовлетворять текущие потребности в связи с низкой грузоподъемностью. Проблему решила покупка более вместительного авто. По словам мужчины, заявку на получение средств на льготных условиях одобрили за два дня. "Полученной суммы хватило на покупку новой машины российского производства, которая к тому же оборудована рефрижераторной установкой. Это позволит не только увеличить объем, но и расширить перечень перевозимой продукции", - подчеркнул предприниматель. Мужчина первым получил льготный займ в ЦКПП по программе "Свое дело". В прошлом году ее разработали по поручению губернатора Василия Орлова в рамках комплекса региональных мер поддержки участникам СВО.

https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , амурская область, василий орлов (губернатор)