https://ria.ru/20240304/gosduma-1930969795.html

В Госдуму внесут проект о запрете публиковать данные нападавших на школы

В Госдуму внесут проект о запрете публиковать данные нападавших на школы - РИА Новости, 04.03.2024

В Госдуму внесут проект о запрете публиковать данные нападавших на школы

Экспертные консультации по законопроекту о запрете упоминания в СМИ и в интернете информации о биографии нападавших на школы преступников ведутся, по их... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:46

2024-03-04T11:46

2024-03-04T11:46

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Экспертные консультации по законопроекту о запрете упоминания в СМИ и в интернете информации о биографии нападавших на школы преступников ведутся, по их завершении проект будет внесён в Госдуму, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "По законопроекту проводятся экспертные консультации, как они завершатся - будем вносить", - сказал он РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи. Метелев ранее пояснял, что суть законопроекта заключается в ограничении на упоминание в СМИ и в интернете информации о биографии напавшего на школу преступника, о причинах преступления, о подробностях жизни. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

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россия, артем метелев (депутат), госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин