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В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России

В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 04.03.2024

В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, досрочно голосуют на выборах президента РФ на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:06

2024-03-04T19:06

2024-03-04T19:59

выборы президента россии — 2024

совет федерации рф

владислав даванков

николай харитонов

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леонид слуцкий (политик)

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политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, досрочно голосуют на выборах президента РФ на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении. Отмечается, что избирательный процесс организован в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика