Рейтинг@Mail.ru
В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:06 04.03.2024 (обновлено: 19:59 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/golosovanie-1931088146.html
В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России
В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 04.03.2024
В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, досрочно голосуют на выборах президента РФ на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:06
2024-03-04T19:59
выборы президента россии — 2024
совет федерации рф
владислав даванков
николай харитонов
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931094690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4dddb8f84b1d90a6f45be92e80187feb.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, досрочно голосуют на выборах президента РФ на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении. Отмечается, что избирательный процесс организован в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные на выборах главы государства на территории ДНР
Российские военные на выборах главы государства на территории ДНР
2024-03-04T19:06
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931094690_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff4ae8c25d72ebce2a3a7479c92bc858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Политика
В ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента России

МО РФ: в ДНР участники СВО досрочно голосуют на выборах президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, досрочно голосуют на выборах президента РФ на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что избирательный процесс организован в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Совет Федерации РФВладислав ДаванковНиколай ХаритоновРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала