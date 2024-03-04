https://ria.ru/20240304/golosovanie-1930994719.html
Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно
Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно - РИА Новости, 04.03.2024
Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно
Порядка 50 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования на выборах президента в труднодоступных регионах, сообщил член... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:59
2024-03-04T12:59
2024-03-04T13:02
выборы президента россии — 2024
россия
политика
игорь борисов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924734191_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_2e8a833de4ccc56bfbf2f64b590e4192.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 50 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования на выборах президента в труднодоступных регионах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов. "В настоящее время мы вышли на финишную прямую в рамках организации процесса голосования перед основными тремя днями голосования... Началось с 25 февраля досрочное голосование. Уже порядка 50 тысяч избирателей РФ воспользовались этим правом в труднодоступных и на удаленных территориях", - сообщил Борисов на круглом столе, в рамках которого был представлен доклад Фонда исследования проблем демократии "Атака на российскую демократию". Он отметил, что в целом процесс идет нормально и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. По его данным, на сегодня в рамках организации избирательного процесса подали заявление прикрепиться на другой избирательный участок более 2,3 миллиона избирателей, а на ДЭГ подали заявки более 3 миллионов избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924734191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeea3e200bf8b236a26c186b4e4e67e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, игорь борисов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Игорь Борисов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно
ЦИК: около 50 тыс избирателей смогли воспользоваться досрочным голосованием
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 50 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования на выборах президента в труднодоступных регионах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.
"В настоящее время мы вышли на финишную прямую в рамках организации процесса голосования перед основными тремя днями голосования... Началось с 25 февраля досрочное голосование. Уже порядка 50 тысяч избирателей РФ воспользовались этим правом в труднодоступных и на удаленных территориях", - сообщил Борисов на круглом столе, в рамках которого был представлен доклад Фонда исследования проблем демократии "Атака на российскую демократию".
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Он отметил, что в целом процесс идет нормально и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. По его данным, на сегодня в рамках организации избирательного процесса подали заявление прикрепиться на другой избирательный участок более 2,3 миллиона избирателей, а на ДЭГ подали заявки более 3 миллионов избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-