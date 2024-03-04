https://ria.ru/20240304/golosovanie-1930994719.html

Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно

Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно - РИА Новости, 04.03.2024

Около 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно

Порядка 50 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования на выборах президента в труднодоступных регионах, сообщил член... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:59

2024-03-04T12:59

2024-03-04T13:02

выборы президента россии — 2024

россия

политика

игорь борисов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 50 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования на выборах президента в труднодоступных регионах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов. "В настоящее время мы вышли на финишную прямую в рамках организации процесса голосования перед основными тремя днями голосования... Началось с 25 февраля досрочное голосование. Уже порядка 50 тысяч избирателей РФ воспользовались этим правом в труднодоступных и на удаленных территориях", - сообщил Борисов на круглом столе, в рамках которого был представлен доклад Фонда исследования проблем демократии "Атака на российскую демократию". Он отметил, что в целом процесс идет нормально и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. По его данным, на сегодня в рамках организации избирательного процесса подали заявление прикрепиться на другой избирательный участок более 2,3 миллиона избирателей, а на ДЭГ подали заявки более 3 миллионов избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-

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россия, политика, игорь борисов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф