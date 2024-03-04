https://ria.ru/20240304/germaniya-1931041345.html
Bild: у России может быть еще много перехваченной в Германии информации
Bild: у России может быть еще много перехваченной в Германии информации - РИА Новости, 04.03.2024
Bild: у России может быть еще много перехваченной в Германии информации
У России может быть еще много материалов, аналогичных перехваченным разговорам немецких военнослужащих, пишет Bild. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:44
2024-03-04T15:44
2024-03-04T16:06
в мире
россия
германия
олаф шольц
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России может быть еще много материалов, аналогичных перехваченным разговорам немецких военнослужащих, пишет Bild."Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — сказал в интервью изданию бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.Более того, Берлину стоит приготовиться к тому, что в ближайшее время может произойти новая утечка, считает он.Депутат бундестага Родерих Кизеветтер, в свою очередь, не исключил, что Россия прослушивает и канцлера Олафа Шольца, и его ближайшее окружение.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.
https://ria.ru/20240304/sholts-1930938919.html
https://ria.ru/20240302/utechka-1930703837.html
https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a299b0c4ac8730371d66130eefab002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, олаф шольц, маргарита симоньян
В мире, Россия, Германия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян
Bild: у России может быть еще много перехваченной в Германии информации
Bild: у российской разведки может быть много перехваченных в ФРГ сведений