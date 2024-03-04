https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html

В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте

В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте - РИА Новости, 04.03.2024

В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте

Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:03

2024-03-04T12:03

2024-03-04T14:09

специальная военная операция на украине

украина

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

дмитрий песков

германия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", — сказал он.Песков отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь.Он напомнил, что Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. Сегодня утром дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Александра Ламбсдорффа.

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T12:03 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, дмитрий песков, германия