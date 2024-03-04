https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте - РИА Новости, 04.03.2024
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте
Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:03
2024-03-04T12:03
2024-03-04T14:09
специальная военная операция на украине
украина
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", — сказал он.Песков отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь.Он напомнил, что Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. Сегодня утром дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Александра Ламбсдорффа.
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645082_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5f645e58591f4b360647c9e62645bb9c.jpg
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-04T12:03
true
PT16M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, дмитрий песков, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Дмитрий Песков, Германия
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте
Песков: разговор военных в ФРГ о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", — сказал он.
Песков отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он напомнил, что Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.
Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".
В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale
. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
заявила, что Москва
требует от Берлина
объяснений. Сегодня утром дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Александра Ламбсдорффа.
Германия планирует уничтожение Крымского моста