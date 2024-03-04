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В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 04.03.2024 (обновлено: 14:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте - РИА Новости, 04.03.2024
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте
Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:03
2024-03-04T14:09
специальная военная операция на украине
украина
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", — сказал он.Песков отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь.Он напомнил, что Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. Сегодня утром дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Александра Ламбсдорффа.
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, дмитрий песков, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Дмитрий Песков, Германия
В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте

Песков: разговор военных в ФРГ о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор немецких офицеров о планируемых ударах по Крыму подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", — сказал он.
Песков отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он напомнил, что Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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2 марта, 08:00
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".
В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. Сегодня утром дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Александра Ламбсдорффа.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреДмитрий ПесковГермания
 
 
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