В ЕС не поддержали идею продления транзита газа из России через Украину
Еврокомиссар: ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Евросоюз выступает против продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 2024 года, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем", — сказала она на пресс-конференции.
В прошлом году Россия поставила в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему 14 миллиардов кубометров газа, уточнила Симсон. По ее словам, страны ЕС после двух лет действия REPowerEU могут импортировать топливо по другим маршрутам.
Еврокомиссар отметила, что зимой 2023/2024 европейские компании использовали подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине. Она добавила, что среди приоритетов ЕС — более эффективное объединение украинской газовой инфраструктуры с европейской, а также готовность к окончанию транзита российского газа через Украину.
Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
Срок действия договора истекает в конце 2024-го. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.
Сейчас российское голубое топливо поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".