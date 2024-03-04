https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:46
2024-03-04T12:46
2024-03-04T12:57
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930992494_0:189:1125:822_1920x0_80_0_0_7e1a72c30818c8cf725c2b2ee8ce37f5.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде.Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Галлямову* вменяют часть 3 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия), по которой ему грозит от 10 до 15 лет колонии.МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930992494_0:99:1125:943_1920x0_80_0_0_9baefa656854d7979277a85bba3976dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Галлямова за фейки об армии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде.
Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ
.
Галлямову* вменяют часть 3 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия), по которой ему грозит от 10 до 15 лет колонии.
МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
У предателей будут конфисковывать имущество и не только