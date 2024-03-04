https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html

Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии

Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024

Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:46

2024-03-04T12:46

2024-03-04T12:57

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде.Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Галлямову* вменяют часть 3 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия), по которой ему грозит от 10 до 15 лет колонии.МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва