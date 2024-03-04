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Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024
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12:46 04.03.2024 (обновлено: 12:57 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:46
2024-03-04T12:57
происшествия
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москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде.Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Галлямову* вменяют часть 3 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия), по которой ему грозит от 10 до 15 лет колонии.МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Галлямова за фейки об армии

CC BY-SA 4.0 / Павло Герасимов / Политолог Аббас Галлямов (признан в России иноагентом)
Политолог Аббас Галлямов (признан в России иноагентом) - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Павло Герасимов /
Политолог Аббас Галлямов (признан в России иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде.
Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Галлямову* вменяют часть 3 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия), по которой ему грозит от 10 до 15 лет колонии.
МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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