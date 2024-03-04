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СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек
СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек
Десять человек погибли при массовом побеге заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T02:56
2024-03-04T02:56
2024-03-04T10:56
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Десять человек погибли при массовом побеге заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, передает агентство Франс Пресс. Ранее радиостанция Métronome сообщала, что вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходили беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных. "По меньшей мере десять человек погибли в ходе побега нескольких тысяч заключенных", - пишет агентство. По данным агентства, из содержавшихся в тюрьме до нападения около 3,8 тысячи заключенных в настоящее время в тюрьме остается около сотни. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html
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гаити, в мире, жовенель моиз
Гаити, В мире, Жовенель Моиз
СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек
AFP: при побеге тысяч заключенных из крупной тюрьмы Гаити погибли десять человек