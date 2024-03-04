https://ria.ru/20240304/gaiti-1930904907.html

СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек

СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек

Десять человек погибли при массовом побеге заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T02:56

2024-03-04T02:56

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Десять человек погибли при массовом побеге заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, передает агентство Франс Пресс. Ранее радиостанция Métronome сообщала, что вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходили беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных. "По меньшей мере десять человек погибли в ходе побега нескольких тысяч заключенных", - пишет агентство. По данным агентства, из содержавшихся в тюрьме до нападения около 3,8 тысячи заключенных в настоящее время в тюрьме остается около сотни. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html

https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html

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гаити, в мире, жовенель моиз