https://ria.ru/20240304/fursenko-1931047499.html

Фурсенко рассказал об увеличении числа научных статей на китайском языке

Фурсенко рассказал об увеличении числа научных статей на китайском языке - РИА Новости, 04.03.2024

Фурсенко рассказал об увеличении числа научных статей на китайском языке

Треть научных публикаций сегодня на китайском языке, это связано с тем, что существует большая китайская диаспора, которая занимается наукой, заявил помощник... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:11

2024-03-04T16:11

2024-03-04T16:41

россия

андрей фурсенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Треть научных публикаций сегодня на китайском языке, это связано с тем, что существует большая китайская диаспора, которая занимается наукой, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. "Так получилось, в начале прошлого века главные публикации были на немецком языке, даже не на английском и не на французском, на немецком... Потом так исторически сложилось, что английский язык стал языком науки... Сейчас довольно активно происходит движение в сторону китайского языка. Насколько я знаю, треть публикаций по науке сегодня на китайском языке, но отчасти это связано с тем, что огромная китайская диаспора... которая занимается наукой", - сказал Фурсенко в ходе общения с молодыми учёными. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей фурсенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024