https://ria.ru/20240304/fursenko-1931007330.html

Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция

Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.03.2024

Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция

Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:45

россия

фурсенко

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Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи.

россия

2024

Новости

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Фурсенко на встрече со студентами на Всемирном фестивале молодежи

Фурсенко на встрече со студентами на Всемирном фестивале молодежи

2024-03-04T13:45

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