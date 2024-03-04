https://ria.ru/20240304/fursenko-1931007330.html
Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.03.2024
Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:45
россия
фурсенко
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Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Фурсенко на встрече со студентами на Всемирном фестивале молодежи
Фурсенко на встрече со студентами на Всемирном фестивале молодежи
2024-03-04T13:45
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PT90M44S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, фурсенко, видео
Россия, фурсенко
Фурсенко на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи.
2024-03-04T13:45
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PT90M44S
Помощник президента России Андрей Фурсенко проводит встречу со студентами на Всемирном фестивале молодежи.