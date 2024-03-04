https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи

Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи, что искренне завидует им,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:51

2024-03-04T12:51

2024-03-04T12:51

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи, что искренне завидует им, так как они общаются и хорошо отдыхают в рамках фестиваля. "Ну я так уже услышал по вашим голосам, вы общаетесь и отдыхаете хорошо в рамках фестиваля, так?... Искренне вам завидую", - отметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024