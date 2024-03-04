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Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи - РИА Новости, 04.03.2024
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12:51 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи, что искренне завидует им,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:51
2024-03-04T12:51
россия
дмитрий медведев
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи, что искренне завидует им, так как они общаются и хорошо отдыхают в рамках фестиваля. "Ну я так уже услышал по вашим голосам, вы общаетесь и отдыхаете хорошо в рамках фестиваля, так?... Искренне вам завидую", - отметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html
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россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи

Медведев позавидовал участникам фестиваля молодежи, которые общаются и отдыхают

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи, что искренне завидует им, так как они общаются и хорошо отдыхают в рамках фестиваля.
"Ну я так уже услышал по вашим голосам, вы общаетесь и отдыхаете хорошо в рамках фестиваля, так?... Искренне вам завидую", - отметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
1 февраля, 16:56
 
РоссияДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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