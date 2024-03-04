https://ria.ru/20240304/falcon-1930913173.html

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 04.03.2024

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС),... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:04

2024-03-04T07:04

2024-03-04T10:51

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.Ракета-носитель стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья США (6.53 мск 4 марта).Запуск должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался, последняя попытка старта отменилась накануне из-за неблагоприятных погодных условий.На борту корабля на МКС летят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Планируется, что экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.

https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html

https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html

https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html

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флорида, сша, россия, джанетт эппс, александр гребенкин, анна кикина, роскосмос, наса