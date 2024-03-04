Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
НАСА: во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с Crew Dragon с экипажем для МКС
© AP Photo / Chris O'MearaРакета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на МКС
© AP Photo / Chris O'Meara
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на МКС
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Ракета-носитель стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья США (6.53 мск 4 марта).
Запуск должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался, последняя попытка старта отменилась накануне из-за неблагоприятных погодных условий.
На борту корабля на МКС летят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Планируется, что экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.
Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.