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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 04.03.2024
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07:04 04.03.2024 (обновлено: 10:51 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/falcon-1930913173.html
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 04.03.2024
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС),... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:04
2024-03-04T10:51
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.Ракета-носитель стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья США (6.53 мск 4 марта).Запуск должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался, последняя попытка старта отменилась накануне из-за неблагоприятных погодных условий.На борту корабля на МКС летят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Планируется, что экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html
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флорида, сша, россия, джанетт эппс, александр гребенкин, анна кикина, роскосмос, наса
Флорида, США, Россия, Джанетт Эппс, Александр Гребенкин, Анна Кикина, Роскосмос, НАСА
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

НАСА: во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с Crew Dragon с экипажем для МКС

© AP Photo / Chris O'MearaРакета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на МКС - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на МКС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Ракета-носитель стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья США (6.53 мск 4 марта).
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
SpaceX снова перенесла возвращение с МКС Crew Dragon с экипажем
4 февраля, 08:16
Запуск должен был состояться еще в феврале, но несколько раз откладывался, последняя попытка старта отменилась накануне из-за неблагоприятных погодных условий.
На борту корабля на МКС летят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Планируется, что экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Российский SpaceX не появится от "пенделей", считает глава "Роскосмоса"
14 февраля, 14:35
Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
28 февраля, 20:42
 
ФлоридаСШАРоссияДжанетт ЭппсАлександр ГребенкинАнна КикинаРоскосмосНАСА
 
 
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