https://ria.ru/20240304/fab-500-1930909880.html

Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 04.03.2024

Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T05:06

2024-03-04T05:06

2024-03-04T09:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Выйдя на боевой курс, летчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в публикации.После того как разведка подтвердила поражение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в военном ведомстве.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.

https://ria.ru/20240206/su-34-1925587872.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927452595.html

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Удар по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500 Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. 2024-03-04T05:06 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, су-34