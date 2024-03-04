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Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 04.03.2024
Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:06
2024-03-04T05:06
2024-03-04T09:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Выйдя на боевой курс, летчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в публикации.После того как разведка подтвердила поражение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в военном ведомстве.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.
https://ria.ru/20240206/su-34-1925587872.html
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Удар по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанесли удар по ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Су-34 ВКС России поразили "опорник" и живую силу ВСУ в зоне СВО бомбами ФАБ-500