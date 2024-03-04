https://ria.ru/20240304/efremov-1931070251.html

Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО

Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО - РИА Новости, 04.03.2024

Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО

Отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта, сообщения о назначенном заседании по... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:33

2024-03-04T17:33

2024-03-04T17:49

михаил ефремов

происшествия

дтп с участием михаила ефремова

новости культуры

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта, сообщения о назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности, рассказал РИА Новости адвокат артиста Юрий Подалко."Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайство об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта, мы ничего не подавали", — сказал собеседник агентства.Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация белгородской колонии одобрила рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении актёра.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил ефремов, происшествия, дтп с участием михаила ефремова, новости культуры