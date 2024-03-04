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Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО - РИА Новости, 04.03.2024
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17:33 04.03.2024 (обновлено: 17:49 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/efremov-1931070251.html
Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО
Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО - РИА Новости, 04.03.2024
Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО
Отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта, сообщения о назначенном заседании по... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:33
2024-03-04T17:49
михаил ефремов
происшествия
дтп с участием михаила ефремова
новости культуры
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта, сообщения о назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности, рассказал РИА Новости адвокат артиста Юрий Подалко."Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайство об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта, мы ничего не подавали", — сказал собеседник агентства.Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация белгородской колонии одобрила рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении актёра.
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михаил ефремов, происшествия, дтп с участием михаила ефремова, новости культуры
Михаил Ефремов, Происшествия, ДТП с участием Михаила Ефремова, Новости культуры
Адвокат рассказал, когда Ефремов сможет подать заявление об УДО

Адвокат Подалко: Ефремов получит право на подачу заявления об УДО в конце марта

© Кадр видео из соцсетейАктер Михаил Ефремов в колонии
Актер Михаил Ефремов в колонии
© Кадр видео из соцсетей
Актер Михаил Ефремов в колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта, сообщения о назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности, рассказал РИА Новости адвокат артиста Юрий Подалко.
"Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайство об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта, мы ничего не подавали", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация белгородской колонии одобрила рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении актёра.
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