https://ria.ru/20240304/efremov-1931065411.html
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова - РИА Новости, 04.03.2024
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова
Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:14
2024-03-04T17:14
2024-03-04T17:24
происшествия
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
онк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086709_0:28:833:498_1920x0_80_0_0_c16b821bac1402c0ceaf1d2aa3855d2f.jpg
БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности, сообщили в пресс службе УФСИН по региону.Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что осужденному за гибель человека в ДТП Ефремову администрация колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. По его словам, дальнейшее решение определит суд."Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
https://ria.ru/20230213/efremov-1851715035.html
белгородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086709_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_6b01fab9ebc44c994a2b2cc7277145b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), онк, москва
Происшествия, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ОНК, Москва
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова
УФСИН: информация о запросе Ефремова об УДО не соответствует действительности