https://ria.ru/20240304/efremov-1931065411.html

В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова

В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова - РИА Новости, 04.03.2024

В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова

Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:14

2024-03-04T17:14

2024-03-04T17:24

происшествия

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

онк

москва

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БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности, сообщили в пресс службе УФСИН по региону.Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что осужденному за гибель человека в ДТП Ефремову администрация колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. По его словам, дальнейшее решение определит суд."Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.

https://ria.ru/20230213/efremov-1851715035.html

белгородская область

москва

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происшествия, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), онк, москва