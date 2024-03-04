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В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова - РИА Новости, 04.03.2024
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17:14 04.03.2024 (обновлено: 17:24 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/efremov-1931065411.html
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова - РИА Новости, 04.03.2024
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова
Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:14
2024-03-04T17:24
происшествия
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
онк
москва
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БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности, сообщили в пресс службе УФСИН по региону.Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что осужденному за гибель человека в ДТП Ефремову администрация колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. По его словам, дальнейшее решение определит суд."Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), онк, москва
Происшествия, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ОНК, Москва
В УФСИН опровергли сообщение об УДО для Ефремова

УФСИН: информация о запросе Ефремова об УДО не соответствует действительности

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности, сообщили в пресс службе УФСИН по региону.
Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что осужденному за гибель человека в ДТП Ефремову администрация колонии удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. По его словам, дальнейшее решение определит суд.
«
"Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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