https://ria.ru/20240304/dtp-1931113629.html
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС - РИА Новости, 04.03.2024
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС
Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:22
2024-03-04T23:22
2024-03-04T23:22
происшествия
зеленоград
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным ГУМВД, около 17.15 на улице Логвиненко полицейские заметили ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал неоднократные требования правоохранителей об остановке машины и попытался скрыться. "Инспекторами ГИБДД было принято решение догнать нарушителя. Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем", - рассказали в ведомстве. В московской полиции отметили, что водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать. Ими оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. "По внешним признакам данные граждане находились в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html
https://ria.ru/20231123/mvd-1911257401.html
зеленоград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Зеленоград, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС, уходя от погони