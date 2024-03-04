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В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС - РИА Новости, 04.03.2024
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23:22 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/dtp-1931113629.html
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС - РИА Новости, 04.03.2024
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС
Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:22
2024-03-04T23:22
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным ГУМВД, около 17.15 на улице Логвиненко полицейские заметили ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал неоднократные требования правоохранителей об остановке машины и попытался скрыться. "Инспекторами ГИБДД было принято решение догнать нарушителя. Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем", - рассказали в ведомстве. В московской полиции отметили, что водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать. Ими оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. "По внешним признакам данные граждане находились в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html
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происшествия, зеленоград, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Зеленоград, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС

В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС, уходя от погони

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
По данным ГУМВД, около 17.15 на улице Логвиненко полицейские заметили ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал неоднократные требования правоохранителей об остановке машины и попытался скрыться.
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"Инспекторами ГИБДД было принято решение догнать нарушителя. Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем", - рассказали в ведомстве.
В московской полиции отметили, что водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать. Ими оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. "По внешним признакам данные граждане находились в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе.
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