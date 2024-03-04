https://ria.ru/20240304/dtp-1931113629.html

В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС

В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС - РИА Новости, 04.03.2024

В Зеленограде пьяный водитель столкнулся с машиной ППС

Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:22

2024-03-04T23:22

2024-03-04T23:22

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде, полицейским удалось его оперативно задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным ГУМВД, около 17.15 на улице Логвиненко полицейские заметили ВАЗ-2114, водитель которого грубо нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал неоднократные требования правоохранителей об остановке машины и попытался скрыться. "Инспекторами ГИБДД было принято решение догнать нарушителя. Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем", - рассказали в ведомстве. В московской полиции отметили, что водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать. Ими оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. "По внешним признакам данные граждане находились в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html

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происшествия, зеленоград, москва, гибдд мвд рф