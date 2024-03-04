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В Челябинской области в ДТП погибли супруги с двумя детьми
В Челябинской области в ДТП погибли супруги с двумя детьми - РИА Новости, 04.03.2024
В Челябинской области в ДТП погибли супруги с двумя детьми
Автомобиль Hyundai Santa Fe на полосе встречного движения столкнулся с ВАЗ-21102 в Челябинской области, в результате погибли xtnsht человека – супруги и двое их РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:06
2024-03-04T18:06
2024-03-04T18:34
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Автомобиль Hyundai Santa Fe на полосе встречного движения столкнулся с ВАЗ-21102 в Челябинской области, в результате погибли xtnsht человека – супруги и двое их детей, еще три человека госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным ГИБДД, ДТП произошло 4 марта 15.30 (13.30 мск) на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав. Водитель 2004 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением водителя 1988 года рождения."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) - скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.Еще один пассажир ВАЗ - мальчик 2018 года рождения, а также водитель автомобиля Hyundai Santa Fe и пассажир 2007 года рождения были госпитализированы. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.В полиции уточнили, что в автомобиле ВАЗ ехала семья с детьми.Позже пресс-центр прокуратуры региона сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. "По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал Катав-Ивановский городской прокурор Вячеслав Новоженов для координации действий оперативных служб, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, челябинская область, россия, усть-катав, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинская область, Россия, Усть-Катав, ГИБДД МВД РФ
В Челябинской области в ДТП погибли супруги с двумя детьми
МВД: в Челябинской области в ДТП погибли супруги с двумя детьми
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости.
Автомобиль Hyundai Santa Fe на полосе встречного движения столкнулся с ВАЗ-21102 в Челябинской области, в результате погибли xtnsht человека – супруги и двое их детей, еще три человека госпитализированы, сообщила пресс-служба
ГУМВД России по региону.
По данным ГИБДД
, ДТП произошло 4 марта 15.30 (13.30 мск) на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав
. Водитель 2004 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением водителя 1988 года рождения.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) - скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Еще один пассажир ВАЗ - мальчик 2018 года рождения, а также водитель автомобиля Hyundai Santa Fe и пассажир 2007 года рождения были госпитализированы. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.
В полиции уточнили, что в автомобиле ВАЗ ехала семья с детьми.
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Позже пресс-центр прокуратуры региона сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. "По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал Катав-Ивановский городской прокурор Вячеслав Новоженов для координации действий оперативных служб, уточнили в прокуратуре.
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