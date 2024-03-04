https://ria.ru/20240304/dtp-1930899599.html

В результате ДТП в Дагестане погиб человек

В результате ДТП в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 04.03.2024

В результате ДТП в Дагестане погиб человек

Один человек погиб, пятеро, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:28

2024-03-04T00:28

2024-03-04T00:28

происшествия

бабаюртовский район

махачкала

астрахань

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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным ведомства, примерно в 19.00 мск воскресенья на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала 34-летний житель Бабаюртовского района за рулем Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником HAVAL под управлением 58-летнего жителя Московской области. "В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетние пассажиры: 6-летняя и 17-летняя жительницы Бабаюртовского района, а также водитель HAVAL и его пассажиры: 28-летний житель Сулейман-Стальского района и 55-летний житель Махачкалы с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html

бабаюртовский район

махачкала

астрахань

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происшествия, бабаюртовский район, махачкала, астрахань