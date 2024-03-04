Рейтинг@Mail.ru
В результате ДТП в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/dtp-1930899599.html
В результате ДТП в Дагестане погиб человек
В результате ДТП в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 04.03.2024
В результате ДТП в Дагестане погиб человек
Один человек погиб, пятеро, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:28
2024-03-04T00:28
происшествия
бабаюртовский район
махачкала
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным ведомства, примерно в 19.00 мск воскресенья на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала 34-летний житель Бабаюртовского района за рулем Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником HAVAL под управлением 58-летнего жителя Московской области. "В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетние пассажиры: 6-летняя и 17-летняя жительницы Бабаюртовского района, а также водитель HAVAL и его пассажиры: 28-летний житель Сулейман-Стальского района и 55-летний житель Махачкалы с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html
бабаюртовский район
махачкала
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бабаюртовский район, махачкала, астрахань
Происшествия, Бабаюртовский район, Махачкала, Астрахань
В результате ДТП в Дагестане погиб человек

При столкновении автомобилей в Дагестане погиб человек, пятеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, в том числе 6-летняя девочка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестане, сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, примерно в 19.00 мск воскресенья на федеральной автодороге АстраханьМахачкала 34-летний житель Бабаюртовского района за рулем Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником HAVAL под управлением 58-летнего жителя Московской области.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
2 марта, 22:40
"В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетние пассажиры: 6-летняя и 17-летняя жительницы Бабаюртовского района, а также водитель HAVAL и его пассажиры: 28-летний житель Сулейман-Стальского района и 55-летний житель Махачкалы с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБабаюртовский районМахачкалаАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала