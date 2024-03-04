https://ria.ru/20240304/dnepropetrovsk-1931053481.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 04.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:30
2024-03-04T16:30
2024-03-04T16:30
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Днепре (город Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области звучит с 16.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги слышны звуки взрывов