https://ria.ru/20240304/devochka-1931110930.html

В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке

В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке - РИА Новости, 04.03.2024

В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке

Дело об оставлении в опасности возбуждено в Тверской области после обнаружения новорожденной девочки на лестничной площадке дома в городе Белый, сообщило... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:39

2024-03-04T22:39

2024-03-04T22:39

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбуждено в Тверской области после обнаружения новорожденной девочки на лестничной площадке дома в городе Белый, сообщило региональное следственное управление СК России. "Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", — сообщило СУСК в Telegram-канале. По данным прокуратуры Тверской области, которая организовала проверку, инцидент произошел 1 марта. Девочку нашли на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома в городе Белый. Предварительно установлено, что 31-летняя жительница поселка Оленино самостоятельно у себя дома родила девочку, "завернула ребенка в одеяло и попросила биологического отца ребенка увезти его". Мужчина, положив новорожденную "в корзину из полимерного материала", отвез ребенка в Белый, где оставил в подъезде. Как уточняет СУСК, новорожденную обнаружил жилец дома. Была вызвана скорая медицинская помощь, девочку доставили в больницу.

https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)