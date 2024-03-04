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В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке - РИА Новости, 04.03.2024
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22:39 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/devochka-1931110930.html
В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке
В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке - РИА Новости, 04.03.2024
В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке
Дело об оставлении в опасности возбуждено в Тверской области после обнаружения новорожденной девочки на лестничной площадке дома в городе Белый, сообщило... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:39
2024-03-04T22:39
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбуждено в Тверской области после обнаружения новорожденной девочки на лестничной площадке дома в городе Белый, сообщило региональное следственное управление СК России. "Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", — сообщило СУСК в Telegram-канале. По данным прокуратуры Тверской области, которая организовала проверку, инцидент произошел 1 марта. Девочку нашли на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома в городе Белый. Предварительно установлено, что 31-летняя жительница поселка Оленино самостоятельно у себя дома родила девочку, "завернула ребенка в одеяло и попросила биологического отца ребенка увезти его". Мужчина, положив новорожденную "в корзину из полимерного материала", отвез ребенка в Белый, где оставил в подъезде. Как уточняет СУСК, новорожденную обнаружил жилец дома. Была вызвана скорая медицинская помощь, девочку доставили в больницу.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области новорожденную девочку нашли на лестничной площадке

В Тверской области новорожденную девочку нашли в подъезде, возбудили дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбуждено в Тверской области после обнаружения новорожденной девочки на лестничной площадке дома в городе Белый, сообщило региональное следственное управление СК России.
"Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", — сообщило СУСК в Telegram-канале.
По данным прокуратуры Тверской области, которая организовала проверку, инцидент произошел 1 марта. Девочку нашли на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома в городе Белый. Предварительно установлено, что 31-летняя жительница поселка Оленино самостоятельно у себя дома родила девочку, "завернула ребенка в одеяло и попросила биологического отца ребенка увезти его". Мужчина, положив новорожденную "в корзину из полимерного материала", отвез ребенка в Белый, где оставил в подъезде.
Как уточняет СУСК, новорожденную обнаружил жилец дома. Была вызвана скорая медицинская помощь, девочку доставили в больницу.
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