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Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета - РИА Новости, 04.03.2024
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07:23 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/deboshir-1930914559.html
Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета
Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета - РИА Новости, 04.03.2024
Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета
Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:23
2024-03-04T07:23
происшествия
магадан
дальневосточная транспортная прокуратура
шереметьево (аэропорт)
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МАГАДАН, 4 мар - РИА Новости. Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса Москва- Магадан, сообщает в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура. "В декабре 2023 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, выполняющего пассажирский рейс по маршруту "Москва (Шереметьево) – Магадан", нарушил общественный порядок, создал некомфортные условия для перелета другим пассажирам, препятствовал работе членов экипажа и громко выражался грубой нецензурной бранью. В ответ на неоднократные законные требования бортпроводника о прекращении противоправных действий причинил последнему телесные повреждения, тем самым оказал сопротивление иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчину обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html
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происшествия, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Магадан, Дальневосточная транспортная прокуратура, Шереметьево (аэропорт)
Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета

Магаданца будут судить за хулиганство и драку на борту рейса Москва — Магадан

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МАГАДАН, 4 мар - РИА Новости. Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса Москва- Магадан, сообщает в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В декабре 2023 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, выполняющего пассажирский рейс по маршруту "Москва (Шереметьево) – Магадан", нарушил общественный порядок, создал некомфортные условия для перелета другим пассажирам, препятствовал работе членов экипажа и громко выражался грубой нецензурной бранью. В ответ на неоднократные законные требования бортпроводника о прекращении противоправных действий причинил последнему телесные повреждения, тем самым оказал сопротивление иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка", - сообщает ведомство.
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Уточняется, что мужчину обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
 
ПроисшествияМагаданДальневосточная транспортная прокуратураШереметьево (аэропорт)
 
 
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