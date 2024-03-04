https://ria.ru/20240304/deboshir-1930914559.html

Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета

Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета - РИА Новости, 04.03.2024

Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета

Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:23

2024-03-04T07:23

2024-03-04T07:23

происшествия

магадан

дальневосточная транспортная прокуратура

шереметьево (аэропорт)

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МАГАДАН, 4 мар - РИА Новости. Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса Москва- Магадан, сообщает в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура. "В декабре 2023 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, выполняющего пассажирский рейс по маршруту "Москва (Шереметьево) – Магадан", нарушил общественный порядок, создал некомфортные условия для перелета другим пассажирам, препятствовал работе членов экипажа и громко выражался грубой нецензурной бранью. В ответ на неоднократные законные требования бортпроводника о прекращении противоправных действий причинил последнему телесные повреждения, тем самым оказал сопротивление иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка", - сообщает ведомство. Уточняется, что мужчину обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html

магадан

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происшествия, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт)