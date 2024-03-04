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План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая - РИА Новости, 04.03.2024
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03:25 04.03.2024 (обновлено: 03:53 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/chuvashiya-1930906271.html
План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая
План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая - РИА Новости, 04.03.2024
План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая
Работу по диагностике и созданию плана восстановления дорог, поврежденных в процессе строительства участка трассы М-12 "Восток" в Чувашской республике,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:25
2024-03-04T03:53
олег николаев (политик)
россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
марат хуснуллин
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Работу по диагностике и созданию плана восстановления дорог, поврежденных в процессе строительства участка трассы М-12 "Восток" в Чувашской республике, планируют завершить к 1 мая, сообщил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев. На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что республике выделят дополнительное финансирование для ремонта местных дорог, поврежденных при строительстве участка М-12. Он также анонсировал создание специальной комиссии, которая определит необходимый объем финансирования на эти цели. "Как и договорились, мы уже создали соответствующую комиссию, которая состоит из наших специалистов и специалистов федерального центра. Наша задача - в кратчайшие сроки провести объективную диагностику всех дорог и соответствующим образом выработать планы их восстановления с определением источников. Такую работу мы планируем завершить к 1 мая текущего года, и у нас будет полное понимание", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Объясняя выбор такой даты, он отметил, что пока в регионе остается снег, некоторые участки дорог просто невозможно объективно оценить. Глава региона считает, что удастся найти и приемлемое решение по 12-километровому участку трассы М-7 "Волга", которая проходит через Чебоксары. Этот вопрос также обсуждался на совещании у президента в феврале. Николаев отметил, что этот объект уже был в федеральной адресной инвестиционной программе, однако его финансирование было отложено на более поздние сроки. "Сейчас стоит задача его сдвинуть, как принято говорить, влево и соответствующим образом синхронизировать с планами развития Чебоксарской агломерации, над которыми мы сейчас работаем", - добавил он. Во время совещания о развитии Чувашии Николаев попросил президента помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 - четырехполосная, но 12 километров этой дороги, проходящие через город, остались двухполосными; этот участок фактически является частью уличной сети, при этом по нему проезжает транзитный транспорт. Президент тогда попросил Хуснуллина заняться этими вопросами, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца и подготовить предложения по 12-километровому двухполосному участку М-7. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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олег николаев (политик), россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), марат хуснуллин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Олег Николаев (политик), Россия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая

Глава Чувашии: план ремонта поврежденных при создании М-12 дорог сделают к 1 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток". Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Работу по диагностике и созданию плана восстановления дорог, поврежденных в процессе строительства участка трассы М-12 "Восток" в Чувашской республике, планируют завершить к 1 мая, сообщил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.
На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что республике выделят дополнительное финансирование для ремонта местных дорог, поврежденных при строительстве участка М-12. Он также анонсировал создание специальной комиссии, которая определит необходимый объем финансирования на эти цели.
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"Как и договорились, мы уже создали соответствующую комиссию, которая состоит из наших специалистов и специалистов федерального центра. Наша задача - в кратчайшие сроки провести объективную диагностику всех дорог и соответствующим образом выработать планы их восстановления с определением источников. Такую работу мы планируем завершить к 1 мая текущего года, и у нас будет полное понимание", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
Объясняя выбор такой даты, он отметил, что пока в регионе остается снег, некоторые участки дорог просто невозможно объективно оценить.
Глава региона считает, что удастся найти и приемлемое решение по 12-километровому участку трассы М-7 "Волга", которая проходит через Чебоксары. Этот вопрос также обсуждался на совещании у президента в феврале. Николаев отметил, что этот объект уже был в федеральной адресной инвестиционной программе, однако его финансирование было отложено на более поздние сроки.
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"Сейчас стоит задача его сдвинуть, как принято говорить, влево и соответствующим образом синхронизировать с планами развития Чебоксарской агломерации, над которыми мы сейчас работаем", - добавил он.
Во время совещания о развитии Чувашии Николаев попросил президента помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 - четырехполосная, но 12 километров этой дороги, проходящие через город, остались двухполосными; этот участок фактически является частью уличной сети, при этом по нему проезжает транзитный транспорт.
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Президент тогда попросил Хуснуллина заняться этими вопросами, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца и подготовить предложения по 12-километровому двухполосному участку М-7.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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