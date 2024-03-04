https://ria.ru/20240304/chuvashiya-1930906271.html

План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая

План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая - РИА Новости, 04.03.2024

План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая

Работу по диагностике и созданию плана восстановления дорог, поврежденных в процессе строительства участка трассы М-12 "Восток" в Чувашской республике,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:25

2024-03-04T03:25

2024-03-04T03:53

олег николаев (политик)

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

марат хуснуллин

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Работу по диагностике и созданию плана восстановления дорог, поврежденных в процессе строительства участка трассы М-12 "Восток" в Чувашской республике, планируют завершить к 1 мая, сообщил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев. На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что республике выделят дополнительное финансирование для ремонта местных дорог, поврежденных при строительстве участка М-12. Он также анонсировал создание специальной комиссии, которая определит необходимый объем финансирования на эти цели. "Как и договорились, мы уже создали соответствующую комиссию, которая состоит из наших специалистов и специалистов федерального центра. Наша задача - в кратчайшие сроки провести объективную диагностику всех дорог и соответствующим образом выработать планы их восстановления с определением источников. Такую работу мы планируем завершить к 1 мая текущего года, и у нас будет полное понимание", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Объясняя выбор такой даты, он отметил, что пока в регионе остается снег, некоторые участки дорог просто невозможно объективно оценить. Глава региона считает, что удастся найти и приемлемое решение по 12-километровому участку трассы М-7 "Волга", которая проходит через Чебоксары. Этот вопрос также обсуждался на совещании у президента в феврале. Николаев отметил, что этот объект уже был в федеральной адресной инвестиционной программе, однако его финансирование было отложено на более поздние сроки. "Сейчас стоит задача его сдвинуть, как принято говорить, влево и соответствующим образом синхронизировать с планами развития Чебоксарской агломерации, над которыми мы сейчас работаем", - добавил он. Во время совещания о развитии Чувашии Николаев попросил президента помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 - четырехполосная, но 12 километров этой дороги, проходящие через город, остались двухполосными; этот участок фактически является частью уличной сети, при этом по нему проезжает транзитный транспорт. Президент тогда попросил Хуснуллина заняться этими вопросами, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца и подготовить предложения по 12-километровому двухполосному участку М-7. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html

https://ria.ru/20240301/dorogi-1930519133.html

https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html

https://ria.ru/20231225/vozmeschenie-1917821324.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), марат хуснуллин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)