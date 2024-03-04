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В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму - РИА Новости, 04.03.2024
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12:57 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/buryatiya-1930990446.html
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму - РИА Новости, 04.03.2024
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму
Главе Бурятии Алексею Цыденову 2 марта презентовали одну из первых откормочных ферм нового формата, которая расположена в селе Нур-Селение, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:57
2024-03-04T12:57
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главе Бурятии Алексею Цыденову 2 марта презентовали одну из первых откормочных ферм нового формата, которая расположена в селе Нур-Селение, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Цыденов добавил, что бурятские фермеры брали опыт аграриев из Дагестана, Калмыкии и Челябинской области. "На этой ферме 100 голов только. У нас минимальный план - 50 тысяч в республике сделать на откорме. Эффективность высокая: даже в минус 40 мороза здесь не было потери веса, продолжался прирост веса. Себестоимость низкая, поскольку не требуются коровники, не требуются крытые помещения, не требуется отопление. На открытом воздухе, на толстой подстилке обеспечиваются такие условия, что поголовье набирает вес в любую погоду. Это перспективное направление, которое мы будем развивать в республике", - цитирует пресс-служба главу региона. Всего поголовье КРС в крестьянско-фермерском хозяйстве Тимура Пурбуева составляет 250 голов. Этой сферой деятельности аграрий замается два года. У него есть мини-завод по производству комбинированных кормов, а также построена откормочная площадка. Для содержания крупного рогатого скота оборудована открытая откормочная площадка, в которой установлены подогревающие до 10 градусов воду поильники с бетонированным основанием. Аграрий получает господдержку от республиканского Минсельхоза. Средства предоставляют на содержание маточного поголовья КРС мясных пород, на прирост мясной продукции и так далее.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алексей цыденов, челябинская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму

© Фото : Официальный портал Республики БурятияВ Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Официальный портал Республики Бурятия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главе Бурятии Алексею Цыденову 2 марта презентовали одну из первых откормочных ферм нового формата, которая расположена в селе Нур-Селение, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Цыденов добавил, что бурятские фермеры брали опыт аграриев из Дагестана, Калмыкии и Челябинской области.
© Фото : Официальный портал Республики БурятияВ Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Официальный портал Республики Бурятия
В Бурятии презентовали экспериментальную откормочную ферму
"На этой ферме 100 голов только. У нас минимальный план - 50 тысяч в республике сделать на откорме. Эффективность высокая: даже в минус 40 мороза здесь не было потери веса, продолжался прирост веса. Себестоимость низкая, поскольку не требуются коровники, не требуются крытые помещения, не требуется отопление. На открытом воздухе, на толстой подстилке обеспечиваются такие условия, что поголовье набирает вес в любую погоду. Это перспективное направление, которое мы будем развивать в республике", - цитирует пресс-служба главу региона.
Всего поголовье КРС в крестьянско-фермерском хозяйстве Тимура Пурбуева составляет 250 голов. Этой сферой деятельности аграрий замается два года. У него есть мини-завод по производству комбинированных кормов, а также построена откормочная площадка.
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Для содержания крупного рогатого скота оборудована открытая откормочная площадка, в которой установлены подогревающие до 10 градусов воду поильники с бетонированным основанием.
Аграрий получает господдержку от республиканского Минсельхоза. Средства предоставляют на содержание маточного поголовья КРС мясных пород, на прирост мясной продукции и так далее.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлексей ЦыденовЧелябинская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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