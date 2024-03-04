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В бундесвере разошлют инструкции по безопасному дистанционному общению - РИА Новости, 04.03.2024
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14:09 04.03.2024 (обновлено: 14:23 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/bundesver-1931013208.html
В бундесвере разошлют инструкции по безопасному дистанционному общению
В бундесвере разошлют инструкции по безопасному дистанционному общению - РИА Новости, 04.03.2024
В бундесвере разошлют инструкции по безопасному дистанционному общению
В бундесвере после утечки разговора офицеров будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:09
2024-03-04T14:23
германия
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В бундесвере после утечки разговора офицеров будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению, сообщил официальный представитель министерства обороны на брифинге кабмина Германии."Это текущий процесс этих дней", - отметил он на вопрос журналистов о том, будут ли распространены среди военнослужащих и сотрудников бундесвера рекомендации, какие впредь можно будет использовать средства для коммуникации. Он уточнил, что у бундесвера и без этого существует определенный установившийся порядок по дистанционному общению.Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html
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германия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире
Германия, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире
В бундесвере разошлют инструкции по безопасному дистанционному общению

Минобороны ФРГ разошлет рекомендации по безопасному дистанционному общению

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В бундесвере после утечки разговора офицеров будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению, сообщил официальный представитель министерства обороны на брифинге кабмина Германии.
"Это текущий процесс этих дней", - отметил он на вопрос журналистов о том, будут ли распространены среди военнослужащих и сотрудников бундесвера рекомендации, какие впредь можно будет использовать средства для коммуникации. Он уточнил, что у бундесвера и без этого существует определенный установившийся порядок по дистанционному общению.
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Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
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