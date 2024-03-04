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СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы - РИА Новости, 04.03.2024
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01:47 04.03.2024 (обновлено: 05:41 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/britaniya-1930903055.html
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T01:47
2024-03-04T05:41
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail."Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает", - пишет газета. Предупреждение было сделано в связи с тем, что британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера — на небывалом со времен событий 11 сентября 2001 года в США уровне. Инсайдер заявил газете, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки.По информации издания, британские чиновники из сектора безопасности боятся роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.Как подчеркивает газета, британских политиков предупреждают, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.
https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html
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великобритания, в мире, сша
Великобритания, В мире, США
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

DM: спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail.
«
"Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает", - пишет газета.
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Предупреждение было сделано в связи с тем, что британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера — на небывалом со времен событий 11 сентября 2001 года в США уровне. Инсайдер заявил газете, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки.
По информации издания, британские чиновники из сектора безопасности боятся роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.
Как подчеркивает газета, британских политиков предупреждают, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.
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