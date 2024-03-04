https://ria.ru/20240304/britaniya-1930903055.html

СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T01:47

2024-03-04T01:47

2024-03-04T05:41

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail."Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает", - пишет газета. Предупреждение было сделано в связи с тем, что британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера — на небывалом со времен событий 11 сентября 2001 года в США уровне. Инсайдер заявил газете, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки.По информации издания, британские чиновники из сектора безопасности боятся роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.Как подчеркивает газета, британских политиков предупреждают, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.

https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html

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великобритания, в мире, сша