https://ria.ru/20240304/britaniya-1930903055.html
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T01:47
2024-03-04T01:47
2024-03-04T05:41
великобритания
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151727/36/1517273615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867b84a7a41482f7d377a5177cc2dcac.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили власти страны о резком росте террористической угрозы в стране, сообщает газета Daily Mail."Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает", - пишет газета. Предупреждение было сделано в связи с тем, что британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера — на небывалом со времен событий 11 сентября 2001 года в США уровне. Инсайдер заявил газете, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки.По информации издания, британские чиновники из сектора безопасности боятся роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.Как подчеркивает газета, британских политиков предупреждают, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.
https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html
https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151727/36/1517273615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed42b9e4c4776e453255f132a78a0736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, сша
Великобритания, В мире, США
СМИ: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
DM: спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы