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Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 04.03.2024 (обновлено: 22:15 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:33
2024-03-04T22:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
пятихатки
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. "Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянка и Пятихатка, которые находятся северо-восточнее города Васильевки", — сказал он.Ранее сегодня Рогов сообщил, что в Работино бои перекинулись в центральную часть села. По его словам, ВСУ стараются удержать позиции, увеличив обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового и Пятихаток. Противник потерял там примерно 85 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую артсистему М777 и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пятихатки, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

Рогов заявил об активизации боев на линии фронта в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
"Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянка и Пятихатка, которые находятся северо-восточнее города Васильевки", — сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
Вчера, 08:00
Ранее сегодня Рогов сообщил, что в Работино бои перекинулись в центральную часть села. По его словам, ВСУ стараются удержать позиции, увеличив обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.
По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового и Пятихаток. Противник потерял там примерно 85 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую артсистему М777 и САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПятихаткиВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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