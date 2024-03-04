https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html

Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024

Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:33

2024-03-04T16:33

2024-03-04T22:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

пятихатки

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. "Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянка и Пятихатка, которые находятся северо-восточнее города Васильевки", — сказал он.Ранее сегодня Рогов сообщил, что в Работино бои перекинулись в центральную часть села. По его словам, ВСУ стараются удержать позиции, увеличив обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового и Пятихаток. Противник потерял там примерно 85 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую артсистему М777 и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф