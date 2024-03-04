https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:33
2024-03-04T16:33
2024-03-04T22:15
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Боестолкновения активизировались на нескольких участках фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. "Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянка и Пятихатка, которые находятся северо-восточнее города Васильевки", — сказал он.Ранее сегодня Рогов сообщил, что в Работино бои перекинулись в центральную часть села. По его словам, ВСУ стараются удержать позиции, увеличив обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового и Пятихаток. Противник потерял там примерно 85 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую артсистему М777 и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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запорожская область, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пятихатки, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
Рогов заявил об активизации боев на линии фронта в Запорожской области