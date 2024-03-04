Несколько часов. Генерал сделал шокирующее заявление о Западе
Бельгийский генерал Тис: ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита снарядов
© AP Photo / Matt RourkeСклад 155-миллиметровых гаубичных снарядов M795
© AP Photo / Matt Rourke
Склад 155-миллиметровых гаубичных снарядов M795. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европе нечем будет защищаться в случае втягивания в гипотетический конфликт, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис. Об этом пишет издание Merkur.de.
"Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — сказал он.
"Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — сказал он.
По его мнению, главная проблема состоит в малых запасах высококачественных боеприпасов, а восполнить их будет непросто из-за долгих сроков поставки.
"Если вы закажете сегодня, то его (заказа. — Прим. ред.) исполнение <…> может занять до семи лет", — считает Тис.
Генерал добавил, что армии ЕС созданы для экспедиционных операций, это "небольшие контингенты с небольшим количеством материально-технического обеспечения и очень небольшим расходом боеприпасов, если таковые вообще имеются".
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС передали Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
"Если вы закажете сегодня, то его (заказа. — Прим. ред.) исполнение <…> может занять до семи лет", — считает Тис.
Генерал добавил, что армии ЕС созданы для экспедиционных операций, это "небольшие контингенты с небольшим количеством материально-технического обеспечения и очень небольшим расходом боеприпасов, если таковые вообще имеются".
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС передали Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.