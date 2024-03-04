Рейтинг@Mail.ru
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 04.03.2024 (обновлено: 18:24 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/bitcoin-1931079934.html
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов - РИА Новости, 04.03.2024
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:22
2024-03-04T18:24
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дорожает на 6,57% за сутки - до 66 197 долларов. Показатель превысил отметку в 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 6,67% - в среднем до 66 299,78 долларов. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 28%.
https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дорожает на 6,57% за сутки - до 66 197 долларов. Показатель превысил отметку в 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 6,67% - в среднем до 66 299,78 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года.
Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 28%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту
15 февраля, 08:31
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала