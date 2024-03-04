https://ria.ru/20240304/bitcoin-1931079934.html

Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов - РИА Новости, 04.03.2024

Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:22

2024-03-04T18:22

2024-03-04T18:24

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дорожает на 6,57% за сутки - до 66 197 долларов. Показатель превысил отметку в 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 6,67% - в среднем до 66 299,78 долларов. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 28%.

https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика