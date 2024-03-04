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Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов - РИА Новости, 04.03.2024
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:22
2024-03-04T18:22
2024-03-04T18:24
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дорожает на 6,57% за сутки - до 66 197 долларов. Показатель превысил отметку в 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 6,67% - в среднем до 66 299,78 долларов. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 28%.
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экономика
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник растет на 6,5% за последние сутки, впервые с середины ноября 2021 года превысив отметку в 66 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дорожает на 6,57% за сутки - до 66 197 долларов. Показатель превысил отметку в 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растет на 6,67% - в среднем до 66 299,78 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен 10 ноября 2021 года.
Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 28%.
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту