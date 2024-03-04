https://ria.ru/20240304/bespilotniki-1930919033.html
Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА
Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА - РИА Новости, 04.03.2024
Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА
Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотных летательных аппаратов разработали новую модификацию ударного БПЛА которую бойцы применили на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:32
2024-03-04T08:32
2024-03-04T08:32
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотных летательных аппаратов разработали новую модификацию ударного БПЛА которую бойцы применили на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Алания" с позывным "Кот". Он пояснил, что на данный момент бойцы отряда "Алания" в районе Орехово успешно применили более трехсот ударных дронов изготовленных и модифицированных специалистами батальона. "Мы открыли здесь лабораторию по модификации, созданию, разработке БПЛА. Нам привозят штатные коптеры, мы их модифицируем, тестируем, как у нас работает аппаратура, дальше мы передаем коптеры нашим солдатам... У нас есть "Джамбо" (боец отряда - ред.) - совсем недавно поехал, с новой модификацией отработал. Все получилось, результат есть", - сказал доброволец. Помимо этого, лаборатория изучает вражеские беспилотники, ищет пути их подавления и работает над улучшением своих собственных БПЛА. "Мы подавили вражеский БПЛА и сейчас изучаем его, чтобы найти способы обойти существующие модификации и усовершенствовать свои коптеры", - отметил "Кот". Эксперты добровольческого подразделения "Алания" отмечают значительный прогресс в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов в армии России, что существенно улучшает возможности воздушной разведки и нанесения точных ударов по противнику.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА
Бойцы отряда "Алания" применяют новые модификации БПЛА на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотных летательных аппаратов разработали новую модификацию ударного БПЛА которую бойцы применили на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Алания" с позывным "Кот".
Он пояснил, что на данный момент бойцы отряда "Алания" в районе Орехово успешно применили более трехсот ударных дронов изготовленных и модифицированных специалистами батальона.
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"Мы открыли здесь лабораторию по модификации, созданию, разработке БПЛА. Нам привозят штатные коптеры, мы их модифицируем, тестируем, как у нас работает аппаратура, дальше мы передаем коптеры нашим солдатам... У нас есть "Джамбо" (боец отряда - ред.) - совсем недавно поехал, с новой модификацией отработал. Все получилось, результат есть", - сказал доброволец.
Помимо этого, лаборатория изучает вражеские беспилотники, ищет пути их подавления и работает над улучшением своих собственных БПЛА.
"Мы подавили вражеский БПЛА и сейчас изучаем его, чтобы найти способы обойти существующие модификации и усовершенствовать свои коптеры", - отметил "Кот".
Эксперты добровольческого подразделения "Алания" отмечают значительный прогресс в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов в армии России
, что существенно улучшает возможности воздушной разведки и нанесения точных ударов по противнику.
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