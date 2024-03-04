https://ria.ru/20240304/bespilotniki-1930919033.html

Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА

Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА - РИА Новости, 04.03.2024

Боец отряда "Алания" рассказал об использовании новых модификаций БПЛА

Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотных летательных аппаратов разработали новую модификацию ударного БПЛА которую бойцы применили на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:32

2024-03-04T08:32

2024-03-04T08:32

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотных летательных аппаратов разработали новую модификацию ударного БПЛА которую бойцы применили на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Алания" с позывным "Кот". Он пояснил, что на данный момент бойцы отряда "Алания" в районе Орехово успешно применили более трехсот ударных дронов изготовленных и модифицированных специалистами батальона. "Мы открыли здесь лабораторию по модификации, созданию, разработке БПЛА. Нам привозят штатные коптеры, мы их модифицируем, тестируем, как у нас работает аппаратура, дальше мы передаем коптеры нашим солдатам... У нас есть "Джамбо" (боец отряда - ред.) - совсем недавно поехал, с новой модификацией отработал. Все получилось, результат есть", - сказал доброволец. Помимо этого, лаборатория изучает вражеские беспилотники, ищет пути их подавления и работает над улучшением своих собственных БПЛА. "Мы подавили вражеский БПЛА и сейчас изучаем его, чтобы найти способы обойти существующие модификации и усовершенствовать свои коптеры", - отметил "Кот". Эксперты добровольческого подразделения "Алания" отмечают значительный прогресс в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов в армии России, что существенно улучшает возможности воздушной разведки и нанесения точных ударов по противнику.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф