https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных

На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных - РИА Новости, 04.03.2024

На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных

Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после публикации беседы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T01:10

2024-03-04T01:10

2024-03-04T11:14

в мире

германия

украина

франция

маргарита симоньян

мария захарова

борис писториус

нато

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после публикации беседы немецких военных, к такому выводу пришла британская газета The Times.Согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback."Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — предупреждает издание.По словам авторов статьи, Британия и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье на специальной пресс-конференции признал, что некоторые фрагменты из обнародованного разговора не предназначались для широких кругов. Глава военного ведомства добавил, что на записи офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает зеленого света для передачи ракет Taurus Украине.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html

германия

украина

франция

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T01:10 true PT16M45S

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-04T01:10 true PT4M57S

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в мире, германия, украина, франция, маргарита симоньян, мария захарова, борис писториус, нато