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На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных - РИА Новости, 04.03.2024
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01:10 04.03.2024 (обновлено: 11:14 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html
На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных
На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных - РИА Новости, 04.03.2024
На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных
Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после публикации беседы... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T01:10
2024-03-04T11:14
в мире
германия
украина
франция
маргарита симоньян
мария захарова
борис писториус
нато
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после публикации беседы немецких военных, к такому выводу пришла британская газета The Times.Согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback."Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — предупреждает издание.По словам авторов статьи, Британия и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье на специальной пресс-конференции признал, что некоторые фрагменты из обнародованного разговора не предназначались для широких кругов. Глава военного ведомства добавил, что на записи офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает зеленого света для передачи ракет Taurus Украине.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-04T01:10
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
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в мире, германия, украина, франция, маргарита симоньян, мария захарова, борис писториус, нато
В мире, Германия, Украина, Франция, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Борис Писториус, НАТО
На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных

Times: Россия сможет отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после публикации беседы немецких военных, к такому выводу пришла британская газета The Times.
Согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
"Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — предупреждает издание.
По словам авторов статьи, Британия и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации дальностью до 560 километров.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.
Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье на специальной пресс-конференции признал, что некоторые фрагменты из обнародованного разговора не предназначались для широких кругов. Глава военного ведомства добавил, что на записи офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает зеленого света для передачи ракет Taurus Украине.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
Вчера, 17:51
 
В миреГерманияУкраинаФранцияМаргарита СимоньянМария ЗахароваБорис ПисториусНАТО
 
 
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