https://ria.ru/20240304/baykonur-1930996037.html

В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур

В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур - РИА Новости, 04.03.2024

В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур

Произошедшее на границе Казахстана и Киргизии землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур, последствий толчков здесь не ощутили, специалисты... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:02

2024-03-04T13:02

2024-03-04T13:02

казахстан

байконур (город)

алма-ата

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цэнки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/56/1561745654_0:258:3082:1991_1920x0_80_0_0_5ab79d3a1ae594ec5a34337a0d2c5cfa.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Произошедшее на границе Казахстана и Киргизии землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур, последствий толчков здесь не ощутили, специалисты работают в штатном режиме, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России). "Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее МЧС Казахстана сообщило, что около 9.22 мск сеть сейсмических станций зарегистрировало землетрясение с эпицентром в 31 километре к югу от Алма-Аты на территории Казахстана. По данным МЧС, магнитуда составила 6,1, глубина - 10 километров. Байконур находится в Кызылординской области на юге Казахстана, примерно в 1,1 тысячи километров от Алма-Аты.

https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930927570.html

казахстан

байконур (город)

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, байконур (город), алма-ата, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цэнки