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В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур - РИА Новости, 04.03.2024
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13:02 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/baykonur-1930996037.html
В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур
В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур - РИА Новости, 04.03.2024
В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур
Произошедшее на границе Казахстана и Киргизии землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур, последствий толчков здесь не ощутили, специалисты... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:02
2024-03-04T13:02
казахстан
байконур (город)
алма-ата
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цэнки
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Произошедшее на границе Казахстана и Киргизии землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур, последствий толчков здесь не ощутили, специалисты работают в штатном режиме, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России). "Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее МЧС Казахстана сообщило, что около 9.22 мск сеть сейсмических станций зарегистрировало землетрясение с эпицентром в 31 километре к югу от Алма-Аты на территории Казахстана. По данным МЧС, магнитуда составила 6,1, глубина - 10 километров. Байконур находится в Кызылординской области на юге Казахстана, примерно в 1,1 тысячи километров от Алма-Аты.
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казахстан
байконур (город)
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казахстан, байконур (город), алма-ата, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цэнки
Казахстан, Байконур (город), Алма-Ата, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЦЭНКИ
В ЦЭНКИ оценили влияние землетрясение на работу космодрома Байконур

ЦЭНКИ: землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур

© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Космодром Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Произошедшее на границе Казахстана и Киргизии землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур, последствий толчков здесь не ощутили, специалисты работают в штатном режиме, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России).
«
"Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС Казахстана сообщило, что около 9.22 мск сеть сейсмических станций зарегистрировало землетрясение с эпицентром в 31 километре к югу от Алма-Аты на территории Казахстана. По данным МЧС, магнитуда составила 6,1, глубина - 10 километров.
Байконур находится в Кызылординской области на юге Казахстана, примерно в 1,1 тысячи километров от Алма-Аты.
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КазахстанБайконур (город)Алма-АтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦЭНКИ
 
 
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