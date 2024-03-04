https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html

Опрос показал, что американцы думают об умственных способностях Байдена

Опрос показал, что американцы думают об умственных способностях Байдена - РИА Новости, 04.03.2024

Опрос показал, что американцы думают об умственных способностях Байдена

Около 60% американцев сомневаются, что у президента США Джо Байдена достаточно остроты ума и памяти, чтобы занимать свой пост, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:33

2024-03-04T13:33

2024-03-04T13:33

в мире

сша

джо байден

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выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Около 60% американцев сомневаются, что у президента США Джо Байдена достаточно остроты ума и памяти, чтобы занимать свой пост, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно данным, 6 из 10 опрошенных взрослых американцев скорее не уверены или совсем не уверены, что у 81-летнего Байдена достаточно умственных способностей, чтобы эффективно исполнять президентские обязанности. Доля неуверенных в способностях президента увеличилась по сравнению с 2022 годом, когда она составляла около 50% респондентов. Отмечается, что 6 из 10 опрошенных также не уверены, что 77-летний экс-президент Дональд Трамп располагает достаточными умственными способностями для управления страной. Действия Байдена одобряют 38% респондентов, в то время как 61% недовольны ими. Избиратели также недовольны тем, как действующий президент решает различные проблемы, в том числе экономические, миграционные и внешнеполитические. Около 60% опрошенных считают, что экономика США скорее ухудшилась или совсем ухудшилась после президентства Байдена. Опрос был проведен с 22 по 26 февраля, в нем приняли участие 1102 взрослых американца. Погрешность составляет 4,1 процентных пункта. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша