https://ria.ru/20240304/bayden-1931002000.html
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:23
2024-03-04T13:23
2024-03-04T13:23
россия
сша
дмитрий медведев
джо байден
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", которое проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, джо байден, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев: для второго срока Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", которое проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов