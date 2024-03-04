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Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - РИА Новости, 04.03.2024
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13:23 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/bayden-1931002000.html
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:23
2024-03-04T13:23
россия
сша
дмитрий медведев
джо байден
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", которое проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, сша, дмитрий медведев, джо байден, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации

Медведев: для второго срока Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", которое проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияСШАДмитрий МедведевДжо БайденВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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