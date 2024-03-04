https://ria.ru/20240304/bayden-1931002000.html

Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации

Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации

Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:23

2024-03-04T13:23

2024-03-04T13:23

россия

сша

дмитрий медведев

джо байден

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену надо будет вспомнить о дне инаугурации, чтобы стать президентом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", которое проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий медведев, джо байден, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024