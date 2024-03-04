Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов йеменского порта Аден
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации об атаке на судно в 91 морской миле к юго-востоку от йеменского порта Адена.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 91 морской миле (168,5 километра – ред.) к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - написало управление. Инцидент классифицируется как атака.
Дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.