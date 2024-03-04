https://ria.ru/20240304/ataka-1931060793.html

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 04.03.2024

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации об атаке на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:54

2024-03-04T16:54

2024-03-04T16:54

в мире

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аден

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации об атаке на судно в 91 морской миле к юго-востоку от йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 91 морской миле (168,5 километра – ред.) к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - написало управление. Инцидент классифицируется как атака. Дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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аден

йемен

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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, великобритания