https://ria.ru/20240304/asv-1931050199.html

АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact

АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact - РИА Новости, 04.03.2024

АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact

Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:19

2024-03-04T16:19

2024-03-04T16:19

экономика

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей, говорится в материалах Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка". "Киви банк" (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении в Telegram-канале АСВ. Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов, поясняет агентство. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. По данным регулятора, деятельность "Киви банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и так далее. В конце февраля АСВ сообщало, что "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240221/qiwi-koshelki-1928839891.html

https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html

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экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка