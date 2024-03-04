https://ria.ru/20240304/asv-1931050199.html
АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact
АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact - РИА Новости, 04.03.2024
АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact
Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:19
2024-03-04T16:19
2024-03-04T16:19
экономика
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей, говорится в материалах Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка". "Киви банк" (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении в Telegram-канале АСВ. Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов, поясняет агентство. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. По данным регулятора, деятельность "Киви банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и так далее. В конце февраля АСВ сообщало, что "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240221/qiwi-koshelki-1928839891.html
https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec8f0156c89de3e3a0b74c4486a26a86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
АСВ вернет незавершенные переводы через систему Contact
АСВ: незавершенные переводы через Contact возвратят при ликвидации "Киви банка"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей, говорится в материалах
Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«
"Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка". "Киви банк" (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении в Telegram-канале АСВ.
АСВ разъяснило владельцам Qiwi-кошельков, как вернуть деньги
Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов, поясняет агентство. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. По данным регулятора, деятельность "Киви банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и так далее.
В конце февраля АСВ сообщало, что "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.
Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка