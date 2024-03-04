https://ria.ru/20240304/astry-1781422229.html

Как и когда сажать астры: выбор сорта и правила ухода за цветами

Когда сажать астры 2024 посадка рассады и семян по лунному календарю

Как и когда сажать астры: выбор сорта и правила ухода за цветами

Астра — неприхотливое растение с ярким окрасом и пышным цветением, которое выращивают во многих регионах нашей страны. О том, когда сажать астры в 2024 году,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:29

2024-03-04T13:29

2024-03-04T13:29

общество

растения

россия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Астра — неприхотливое растение с ярким окрасом и пышным цветением, которое выращивают во многих регионах нашей страны. О том, когда сажать астры в 2024 году, как подготовить семена на рассаду для правильного посева и посадки, и когда высаживать цветы по лунному календарю — в материале РИА Новости.Посадка астрыАстры — однолетние и многолетние цветы, одни из самых известных садовых культур. Они цветут до первых заморозков и не боятся инея, имеют разнообразие сортов (более 200 видов), просты в уходе и способны стать достойным украшением дачного участка.Астру еще часто зовут "сентябринкой" или "октябринкой" как раз за счет того, что ее можно встретить цветущей на клумбах осенью вплоть до морозов.Для посадки астры можно выбрать один из трех способов:Когда сажать астрыСамое подходящее время для посадки семян — это март и апрель. Однако в зависимости от региона сроки могут сдвигаться.По регионуПо лунному календарюМногие садоводы-любители выбирают благоприятные дни для посадки семян согласно фазам Луны. Обычно они дожидаются растущей фазы — принято считать, что в это время соки растений движутся вверх, улучшая их рост.По сортуАстры бывают трех типов: ранние, среднеранние и поздние. Они отличаются продолжительностью вегетационного периода и временем посадки.Сорта астрСуществует множество сортов астр, отличающихся по размеру, количеству цветов и т.д.АльпийскаяАльпийская астра-многолетник может расти долго на одном месте, но лучше раз в три-четыре года куст обновлять. Высота кустов растения может варьироваться от 15-20 см до 35-40 см. Цветок послужит удачным оформлением бордюров, альпийских горок, дорожек.ИтальянскаяПо-другому ее называют ромашковой, степной или европейской. Часто встречается в диком виде и является многолетним растением. Если говорить про культурные сорта, то их высота составляет от 20 до 70 см, период цветения приходится на июнь-сентябрь.АмериканскаяОна же новоанглийская, может достигать в высоту двух метров и относится к многолетним растениям. Цветет до поздней осени. Название связано с тем, что астра этого сорта растет преимущественно на американском континенте.ОчитколистнаяЭтот цветок высотой до 80 см родом из Южной Европы. Многолетнее растение, подходящее для открытого грунта. В России часто выращивают ее карликовую форму - сорт Nanus (до 30 см в высоту).ВиргинскаяАстра новобельгийская или виргинская. Позднецветущее растение - многолетник. В народе именно эту астру называют "сентябринкой". Это крупные кусты высотой до полутора метров. Существует огромное количество сортов.КитайскаяАстра китайская (каллистефус) — это однолетнее растение с пушистыми помпонами высотой от 20 до 90 см. Соцветия такой астры могут достигать до 15-16 см. Цветет с июля до середины сентября. Ее выращивают из семян, лучшую приживаемость дает посадка рассадой, но иногда ее высевают сразу в открытый грунт безрассадным способом.Посев семян на рассаду астрРассадный метод для астры — наиболее безопасный, хоть и трудоемкий. Чтобы минимизировать все риски заражений, важно соблюдать все тонкости посева.Выбор емкостиВ качестве емкости для рассады астры хорошо подходят горшки или ящики из любого материала — дерево, пластик или металл. Важным критерием является лишь высота тары."Рассадные ящики должны иметь высоту не меньше 10 сантиметров. Если места хватает, то высевать семена нужно не густо, а по возможности рекомендуется для этого использовать торфяные таблетки, в поперечнике достигающие 3,3–3,6 см. В каждую из них кладут по два-три семени, в этом случае сеянцы не нужно будет пикировать", — рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик.Кроме того, емкости важно дезинфицировать, например, обработать слабым раствором марганцовки или хлоргексидином.Подготовка грунтаДля высева семян используют универсальную почвосмесь, например, в состав которой входит торф и песок в соотношении 1:1."Любой субстрат (почва, грунт и т.д.) нужно дезинфицировать. Для этого его прокаливают в микроволновке либо духовом шкафу, при этом за полмесяца до высева семян его необходимо пролить раствором “Превикура Энерджи” (1%) или “Фундазола”. Для стерилизации субстрата можно использовать и метод вымораживания. Для этого емкость с почвенной смесью переносят на улицу в первые зимние недели, при этом в весеннее время ее заносят в помещение, и когда она хорошо прогреется, можно будет высевать семена", — прокомментировала Ольга Промская.Подготовка семянЧтобы получить здоровую рассаду, важно правильно подготовить семена: отсортировать лучшие, обеззаразить, закалить и прорастить.СортировкаДля посева стоит использовать только свежие и молодые семена (до 1 года), поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить срок годности и дату расфасовки. Кроме того, перед тем, как начать посадку, следует их перебрать, чтобы в общей массе не было слипшихся семян.ОбеззараживаниеПо словам Ольги Промской, семена астры нуждаются в предпосевной подготовке:"В течение 48 часов их следует прогревать при температуре 30 градусов (например, у батареи). Затем посевной материал на 30 мин. погружают в раствор марганцевого калия розового окраса. После этого семена следует прополоскать на протяжении 10 мин в проточной и чистой воде и на протяжении нескольких часов держать в растворе “Эпина” или “Экогеля”".ЗакаливаниеКак только рассаде исполняется месяц, можно смело проводить закаливание. Для этого нужно создать для молодого растения такую температуру, чтобы днем было от 10 до 15 градусов, а ночью от 8 до 10. Привыкание к новым условиям стоит начинать с 10-15 минут и затем увеличивать каждый день в течение месяца.ПроращиваниеПеред тем, как посадить семена, их необходимо прорастить за неделю до процедуры. Для этого понадобится марля или мягкая ткань, смоченная в марганцовке, куда помещаются семена. Ткань должна быть постоянно влажной — только так они могут "проклюнуться".ПосевДля посева семян требуется создать оптимальные условия с помощью подготовленной почвы и укрытия."Семена не надо класть в субстрат чрезмерно глубоко. Их равномерно распределяют по поверхности увлажненного субстрата, затем засыпают тонким слоем вермикулита (минерала) либо субстрата, при этом толщина слоя должна быть от 0,1 до 0,2 см. Посевы сверху нужно накрыть бумажным листом либо пленкой и поставить в теплое место", — уточнила агроном.ПикировкаПрежде чем приступить к пикировке рассады, субстрат в рассадном ящике необходимо очень хорошо полить. По словам эксперта, когда на сеянце появится пять настоящих листьев, его можно пикировать в горшочки."Пикировать растения в отдельные стаканчики можно по-одному. Распикированные растения оставляем при температуре 25 градусов, не забывая поливать раз в четыре дня уже из лейки", — добавила Ольга Промская.ПодкормкаЧасто садоводы рекомендуют подкормить рассаду астр через неделю после пикировки, чтобы та росла наиболее крепкой. Для этого можно сделать раствор коровяка из расчета 1:10 или смешать 1 ч.л. гумата калия, 1 ч.л нитрофоски и 2 л воды. Также в магазине можно приобрести специально заготовленные растворы с точной инструкцией.Уход за рассадойРассада астры нуждается в тщательном уходе, агроном Ольга Промская поделилась рекомендациями:"До того как покажутся сеянцы, посевам следует обеспечить температуру воздуха около 25 градусов. После того как появятся всходы, укрытие с емкости нужно убрать, потом рассаду переносят в хорошо освещенное место с рассеянным светом. Поливать посевы следует хорошо отстоявшейся водой комнатной температуры методом опрыскивания. Процедуру осуществляют всего один раз в семь дней".По словам эксперта, после того как семена будут высеяны в увлажненный субстрат и до того как покажется первая семядоля, поливать посевы не нужно, а можно только опрыскивать по мере подсыхания. После формирования двух-трех настоящих листовых пластин их поливают раз в 3–4 суток.Посадка в открытый грунтАстра готова к посадке если:Выбор и подготовка почвыПочву для высадки рассады необходимо подготовить за две недели до процедуры. Самое важное условие — это рыхлая, удобренная земля. Для обработки на 1 м² нужно: 2 ст. л. суперфосфата, стакан золы и несколько килограммов перегноя.Подготовка рассадыЗа две недели до пересадки астр в открытую почву их нужно начать подготавливать к новым условиям:"Для этого нужно постепенно сократить полив и немного уменьшить температуру, например, вынести на балкон", — рассказала агроном.Схема посадкиПосле создания подходящих условий астру высаживают в открытый грунт. Загущать посадки нельзя, чтобы не ослаблять растения и не усложнять дальнейший уход за ними. Например, однолетние астры высаживают по схеме 10×10 см в хорошо дренированную почву.Правила посадкиДля хорошего роста астрам важно, чтобы были созданы все условия при посадке:Процесс посадкиПроцедуру посадки лучше всего выполнять вечером или рано утром, чтобы избежать прямых солнечных лучей и в те благоприятные дни, которые указаны в лунном календаре. Оптимальная глубина грядок — 4-6 см. После того как астры были высажены, стоит обозначить места посадки, чтобы случайно не затоптать будущие цветы.Как правильно ухаживать после посадкиКак только астры переехали на постоянное место - в открытый грунт - стоит помнить про два условия для хорошего роста цветов — это регулярное рыхление почвы и оптимальный полив (во избежание засыхания и избыточной влаги). Кроме этого, важны подкормки, чтобы растение получало необходимые микроэлементы и было лучше защищено от вредителей.ПоливРекомендуемая частота полива клумбы — два раза в неделю по мере высыхания верхнего слоя почвы. Важное уточнение — вода не должна попадать на растение, чтобы не спровоцировать ожог в солнечный день.ПодкормкиЗа сезон можно провести около трех-четырех подкормок растения. Для этого подходят удобрения "Фаско", сульфат калия, суперфосфат или аммиачная селитра.ДосвечиваниеПо словам эксперта, досвечивание астры не является необходимостью, т.к. она прекрасно растет на освещенном солнцем подоконнике.Борьба с болезнями и вредителямиУгрозы для астр представляют следующие болезни:Ошибки в посадкеХоть астры и считаются неприхотливыми цветами, для них важен правильный уход:Советы опытных огородниковЛюбой садовод-любитель или профессионал должен знать некоторые тонкости в выращивании астры и уходе за ней:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, растения, россия