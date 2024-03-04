https://ria.ru/20240304/armata-1930916994.html
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2024
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО
Новейший российский танк Т-14 "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:00
2024-03-04T08:00
2024-03-04T11:08
россия
сергей чемезов
т-90
т-14
безопасность
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е", — сказал Чемезов РИА Новости.Он уточнил, что речь идет именно об использовании "Арматы" в ходе спецоперации.По его словам, сейчас нужны средства на создание новых вооружений."Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", — добавил собеседник агентства.Т-90 — основной боевой танк российской армии и самый продаваемый в мире, он стоит на вооружении многих стран.Танк Т-14 "Армата" — новейшая разработка в области танкостроения России, в которой использованы самые передовые технологии и мощное вооружение.
https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
https://ria.ru/20240222/armata-1928967848.html
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россия, сергей чемезов, т-90, т-14, безопасность
Россия, Сергей Чемезов, Т-90, Т-14, Безопасность
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО
Чемезов заявил, что использовать "Армату" в СВО было бы дорого
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е", — сказал Чемезов РИА Новости.
Эта особенность "Арматы" поразила США
Он уточнил, что речь идет именно об использовании "Арматы" в ходе спецоперации.
По его словам, сейчас нужны средства на создание новых вооружений.
"Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет", — добавил собеседник агентства.
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Т-90 — основной боевой танк российской армии и самый продаваемый в мире, он стоит на вооружении многих стран.
Танк Т-14 "Армата" — новейшая разработка в области танкостроения России
, в которой использованы самые передовые технологии и мощное вооружение.
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